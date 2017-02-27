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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:55
Corpocrator написав:
нужно читать текст целиком
да целиком прочитали. Выгодой Великобритании там в каждом предложении сквозит. А вот в чем выгода для Украины ни слова. Наверно в том что налоги прийдется повышать чтобы вернуть этот кредит?
Востаннє редагувалось Амвросий
в П'ят 09 жов, 2020 00:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:57
75stasstas75 написав:Captain Obvious
ниже 28 нбу даже не пустит, это ясно,
27.9x - це вже історія(с) ?
слышали подобное, знаем.
а если на днях на межбанке опять (экспортеры и прочие) начнут как обычно лить валюту, которую придерживали, то шо тогда ?
Востаннє редагувалось Alex2007
в П'ят 09 жов, 2020 02:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 01:10
Амвросий написав: Corpocrator написав:
нужно читать текст целиком
да целиком прочитали. Выгодой Великобритании там в каждом предложении сквозит. А вот в чем выгода для Украины ни слова. Наверно в том что налоги прийдется повышать чтобы вернуть этот кредит?
Денег в кредит получить 2,5млрд. иностранных купюр, под ставку в 3,5% стране с рейтингом В-, при дыре в бюджете, да... плохо дело... ))) И главное пол кредита на вооружение государства Украина на Черноморском направлении - вообще труба...
С голым задом как-то спокойнее, правда )))
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stm
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 01:29
stm написав:
Денег в кредит получить 2,5млрд. иностранных купюр, под ставку в 3,5% стране с рейтингом В-, при дыре в бюджете
я уже выше задавал вопрос - почему бы эти иностранные купюры не получить под ставку 2-3% у депозитчиков? И процент ниже будет и сами проценты останутся в экономике Украины. И обязательств давать не нужно.
Но нет, почему-то на депозиты ставка 0.000001%, а государство берет радостно кредиты с разным обязаловом и условиями за границей под 3.5%, обязуясь при этом проспонсировать иностранные компании и закупить иностранные товары.
В Украине можно брать с меньшим процентом и без обязалова, но берут за границей под больший процент и с обязаловом.
Где логика?
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Амвросий
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 02:02
а хто в костюмі червоного клоуна праворуч від презіка? Мадам посол вже до королеви ходила в костюмі Вупі Голдберг з фільму "Привід".
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deepfree
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 02:15
Амвросий написав: stm написав:
Денег в кредит получить 2,5млрд. иностранных купюр, под ставку в 3,5% стране с рейтингом В-, при дыре в бюджете
я уже выше задавал вопрос - почему бы эти иностранные купюры не получить под ставку 2-3% у депозитчиков? И процент ниже будет и сами проценты останутся в экономике Украины. И обязательств давать не нужно.
Но нет, почему-то на депозиты ставка 0.000001%, а государство берет радостно кредиты с разным обязаловом и условиями за границей под 3.5%, обязуясь при этом проспонсировать иностранные компании и закупить иностранные товары.
В Украине можно брать с меньшим процентом и без обязалова, но берут за границей под больший процент и с обязаловом.
Где логика?
Сколько млрд иностранных купюр её величества королевы Вы можете положить на депо?
Хорошо строить ё-мобиль в теории, практика говорит что население на нём все равно не ездит
большую сумму можно отдолжить у другого государства и что бы её отдолжить демократическое государство объясняет своим налогоплательщикам мы ведём туземцев к демократии + туземцы нам возвернут наши деньги + %. Всё честно
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stm
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 02:30
Хуже войны с англичанами может быть только дружба с ними.
По-моему какой-то индус сказал.
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andrein
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 02:37
stm написав:
Сколько млрд иностранных купюр её величества королевы Вы можете положить на депо?
депозиты состоят не из одного вклада, а из сотен тысяч и в сумме там поболее миллиардов могло бы набежать. Под меньшие проценты и без необходимости спонсировать иностранные компании.
stm написав:
большую сумму можно отдолжить у другого государства и что бы её отдолжить демократическое государство объясняет своим налогоплательщикам мы ведём туземцев к демократии + туземцы нам возвернут наши деньги + %. Всё честно
Т.е. закупки в которых заинтересована Великобритания, которая могла бы обеспечить их в качестве безвозмездной помощи Украине, предлагается оплатить за счет налогоплательщиков Украины. Попутно обеспечив работой компании Великобритании и обеспечив экономике Великобритании рынок сбыта. А потом ещё 3.5% от этой суммы сделки предлагается отработать налогоплательщикам Украины в пользу Великобритании. Т.е. налогоплательщики Украины должны отработать 3.5% суммы ради того чтобы иметь честь отработать полную сумму хотелок Великобритании. Так?
Чем-то напоминает колонизацию в Африке, когда каждого аборигена обкладывали подушевым налогом и чтобы выплатить его все вынуждены были вкалывать с утра до вечера на рудниках.
Востаннє редагувалось Амвросий
в П'ят 09 жов, 2020 02:55, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 02:49
asti написав:
Откатик...
Думаю, на уровне 28,2 выйдет НБУ и остановит//)В любом случае ниже 28 не жду
//)
Почти и не сомневаюсь, что зайдет под 28, потрепать очередной раз нервишки купившим дороже.
Банки и нбу не упустят своей возможности подзаработать копеечку.
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Alex2007
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 02:56
Амвросий написав: stm написав:
Сколько млрд иностранных купюр её величества королевы Вы можете положить на депо?
депозиты состоят не из одного вклада, а из сотен тысяч и в сумме там поболее миллиардов могло бы набежать. Под меньшие проценты и без необходимости спонсировать иностранные компании.
stm написав:
большую сумму можно отдолжить у другого государства и что бы её отдолжить демократическое государство объясняет своим налогоплательщикам мы ведём туземцев к демократии + туземцы нам возвернут наши деньги + %. Всё честно
Т.е. закупки в которых заинтересована Великобритания, которая могла бы обеспечить их в качестве безвозмездной помощи Украине, предлагается оплатить за счет налогоплательщиков Украины. Попутно обеспечив работой компании Великобритании и обеспечив экономике Великобритании рынок сбыта. А потом ещё 3.5% от этой суммы сделки предлагается отработать налогоплательщикам Украины в пользу Великобритании. Так?
Чем-то напоминает колонизацию в Африке, когда каждого аборигена обкладывали подушевым налогом и чтобы выплатить его все вынуждены были вкалывать с утра до вечера на рудниках.
т.е. закупки кораблей на морской флот Украины
- это прямой интерес Британии и нам это совсем не интересно, а сидеть без вооружений и денег в кризис - есть хорошо для Украины и её народа. Как интересно выходит... )))
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stm
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