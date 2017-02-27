Додано: П'ят 09 жов, 2020 02:37

stm написав: Сколько млрд иностранных купюр её величества королевы Вы можете положить на депо? Сколько млрд иностранных купюр её величества королевы Вы можете положить на депо?

stm написав: большую сумму можно отдолжить у другого государства и что бы её отдолжить демократическое государство объясняет своим налогоплательщикам мы ведём туземцев к демократии + туземцы нам возвернут наши деньги + %. Всё честно большую сумму можно отдолжить у другого государства и что бы её отдолжить демократическое государство объясняет своим налогоплательщикам мы ведём туземцев к демократии + туземцы нам возвернут наши деньги + %. Всё честно

депозиты состоят не из одного вклада, а из сотен тысяч и в сумме там поболее миллиардов могло бы набежать. Под меньшие проценты и без необходимости спонсировать иностранные компании.Т.е. закупки в которых заинтересована Великобритания, которая могла бы обеспечить их в качестве безвозмездной помощи Украине, предлагается оплатить за счет налогоплательщиков Украины. Попутно обеспечив работой компании Великобритании и обеспечив экономике Великобритании рынок сбыта. А потом ещё 3.5% от этой суммы сделки предлагается отработать налогоплательщикам Украины в пользу Великобритании. Т.е. налогоплательщики Украины должны отработать 3.5% суммы ради того чтобы иметь честь отработать полную сумму хотелок Великобритании. Так?Чем-то напоминает колонизацию в Африке, когда каждого аборигена обкладывали подушевым налогом и чтобы выплатить его все вынуждены были вкалывать с утра до вечера на рудниках.