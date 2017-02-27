Додано: П'ят 09 жов, 2020 03:04

stm написав: т.е. закупки кораблей на морской флот Украины - это прямой интерес Британии и нам это совсем не интересно т.е. закупки- это прямой интерес Британии и нам это совсем не интересно

Нам это интересно, но мне не понятно, почему я должен оплачивать этот праздник жизни, если в этом заинтересована в первую очередь Британия? Почему бы было не совершить взаимовыгодную сделку - корабли оплачивает Британия, а Украина обеспечивает их персоналом?Почему-бы тогда эти корабли не построить за деньги украинских депозитчиков, обеспечив им проценты и рабочие места и рынок сбыта для украинских компаний?В чем смысл был брать эти деньги под больший процент у Британии, чтобы потом их-же и спонсировать отрабатывая все с процентами? Ведь эти корабли можно было построить за деньги занятые на своём - на украинском рынке. Обеспечив при этом доходом, рабочими местами и рынком сбыта украинцев, а не британцев. Не так ли?