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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6565656665676568

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 187
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
19
28-29
72%
135
Більше 30
15%
28
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 03:04

  stm написав:т.е. закупки кораблей на морской флот Украины - это прямой интерес Британии и нам это совсем не интересно


Нам это интересно, но мне не понятно, почему я должен оплачивать этот праздник жизни, если в этом заинтересована в первую очередь Британия? Почему бы было не совершить взаимовыгодную сделку - корабли оплачивает Британия, а Украина обеспечивает их персоналом?

Почему-бы тогда эти корабли не построить за деньги украинских депозитчиков, обеспечив им проценты и рабочие места и рынок сбыта для украинских компаний?

В чем смысл был брать эти деньги под больший процент у Британии, чтобы потом их-же и спонсировать отрабатывая все с процентами? Ведь эти корабли можно было построить за деньги занятые на своём - на украинском рынке. Обеспечив при этом доходом, рабочими местами и рынком сбыта украинцев, а не британцев. Не так ли? :)
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 09 жов, 2020 03:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 03:13

  Амвросий написав:
  stm написав:т.е. закупки кораблей на морской флот Украины - это прямой интерес Британии и нам это совсем не интересно


Нам это интересно, но мне не понятно, почему я должен оплачивать этот праздник жизни, попутно спонсируя британские компании и обеспечивая иностранцам рынок сбыта, да еще и с процентами, если в этом заинтересована в первую очередь Британия? Почему бы было не совершить взаимовыгодную сделку - корабли оплачивает Британия, а Украина обеспечивает их персоналом? :)


Ну Украина - это ж багатая страна :lol:

п.с. тут главное, чтоб те, корабли были хотя бы действительно откуда-то родом из Британии или где-то рядом и в нормальном состоянии.
И чтоб не получилось, что закупим в итоге, например, те самые разбитые корабли, которые в конце 2018 года попали в неприятную историю с рф и было введено из-за этого военное положение, ну или другие подобные достояния отечественного оборонпрома прошлого века с британской наклейкой, и естественно по британским ценам. :mrgreen: Но что-то мне подсказывает, что таки можем влипнуть в подобную историю :D
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 09 жов, 2020 03:31, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 03:29

  Амвросий написав:Нам это интересно, но мне не понятно, почему я должен оплачивать этот праздник жизни, если в этом заинтересована в первую очередь Британия? Почему бы было не совершить взаимовыгодную сделку - корабли оплачивает Британия, а Украина обеспечивает их персоналом?



Это потому, что о благосостоянии рабочих Британии думает не только правительство Британии, но и правительство Украины. :)
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 03:35

  Alex2007 написав:п.с. тут главное, чтоб те, корабли были хотя бы действительно откуда-то родом из Британии или где-то рядом и в нормальном состоянии.


на худой конец можно было закупить новые корабли в США (мне почему-то кажется они лучше британских) или в той-же Британии, но заняв деньги на внутреннем украинском рынке, обеспечив тех-же валютных депозитчиков процентами.

Всеравно ведь отдавать, так лучше отдать с процентами украинцам, оставив прибыль в своей экономике, а не обеспечивать доходом Британию, мало чтоли того что мы им будем обеспечивать рабочие места и рынок сбыта за счет украинских налогоплательщиков? Еще и проценты им? Не слишком-ли жирно?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 03:49

  andrein написав:Это потому, что о благосостоянии рабочих Британии думает не только правительство Британии, но и правительство Украины. :)


вот в том-то и дело, что Британия не только помогает своей экономике вертолетными деньгами, рабочими местами и рынком сбыта в Украине, но еще и умудряется на этом заработать проценты за счет украинских налогоплательщиков.

А у нас все наоборот - топят экономику и банковскую систему, загоняя страну в долги и нищету. Почему так? :?
Амвросий
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