stm написав:т.е. закупки кораблей на морской флот Украины - это прямой интерес Британии и нам это совсем не интересно
Нам это интересно, но мне не понятно, почему я должен оплачивать этот праздник жизни, если в этом заинтересована в первую очередь Британия? Почему бы было не совершить взаимовыгодную сделку - корабли оплачивает Британия, а Украина обеспечивает их персоналом?
Почему-бы тогда эти корабли не построить за деньги украинских депозитчиков, обеспечив им проценты и рабочие места и рынок сбыта для украинских компаний?
В чем смысл был брать эти деньги под больший процент у Британии, чтобы потом их-же и спонсировать отрабатывая все с процентами? Ведь эти корабли можно было построить за деньги занятые на своём - на украинском рынке. Обеспечив при этом доходом, рабочими местами и рынком сбыта украинцев, а не британцев. Не так ли?
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 09 жов, 2020 03:15, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:т.е. закупки кораблей на морской флот Украины - это прямой интерес Британии и нам это совсем не интересно
Нам это интересно, но мне не понятно, почему я должен оплачивать этот праздник жизни, попутно спонсируя британские компании и обеспечивая иностранцам рынок сбыта, да еще и с процентами, если в этом заинтересована в первую очередь Британия? Почему бы было не совершить взаимовыгодную сделку - корабли оплачивает Британия, а Украина обеспечивает их персоналом?
Ну Украина - это ж багатая страна
п.с. тут главное, чтоб те, корабли были хотя бы действительно откуда-то родом из Британии или где-то рядом и в нормальном состоянии. И чтоб не получилось, что закупим в итоге, например, те самые разбитые корабли, которые в конце 2018 года попали в неприятную историю с рф и было введено из-за этого военное положение, ну или другие подобные достояния отечественного оборонпрома прошлого века с британской наклейкой, и естественно по британским ценам. Но что-то мне подсказывает, что таки можем влипнуть в подобную историю
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 09 жов, 2020 03:31, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий написав:Нам это интересно, но мне не понятно, почему я должен оплачивать этот праздник жизни, если в этом заинтересована в первую очередь Британия? Почему бы было не совершить взаимовыгодную сделку - корабли оплачивает Британия, а Украина обеспечивает их персоналом?
Это потому, что о благосостоянии рабочих Британии думает не только правительство Британии, но и правительство Украины.
Alex2007 написав:п.с. тут главное, чтоб те, корабли были хотя бы действительно откуда-то родом из Британии или где-то рядом и в нормальном состоянии.
на худой конец можно было закупить новые корабли в США (мне почему-то кажется они лучше британских) или в той-же Британии, но заняв деньги на внутреннем украинском рынке, обеспечив тех-же валютных депозитчиков процентами.
Всеравно ведь отдавать, так лучше отдать с процентами украинцам, оставив прибыль в своей экономике, а не обеспечивать доходом Британию, мало чтоли того что мы им будем обеспечивать рабочие места и рынок сбыта за счет украинских налогоплательщиков? Еще и проценты им? Не слишком-ли жирно?
andrein написав:Это потому, что о благосостоянии рабочих Британии думает не только правительство Британии, но и правительство Украины.
вот в том-то и дело, что Британия не только помогает своей экономике вертолетными деньгами, рабочими местами и рынком сбыта в Украине, но еще и умудряется на этом заработать проценты за счет украинских налогоплательщиков.
А у нас все наоборот - топят экономику и банковскую систему, загоняя страну в долги и нищету. Почему так?
да целиком прочитали. Выгодой Великобритании там в каждом предложении сквозит. А вот в чем выгода для Украины ни слова. Наверно в том что налоги прийдется повышать чтобы вернуть этот кредит?
Денег в кредит получить 2,5млрд. иностранных купюр, под ставку в 3,5% стране с рейтингом В-, при дыре в бюджете, да... плохо дело... ))) И главное пол кредита на вооружение государства Украина на Черноморском направлении - вообще труба... С голым задом как-то спокойнее, правда )))
В пропагандистских текстах речь идёт о "ПОМОЩИ", а не о кредите под 3,5% в ФУНТАХ на поддержку британских верфей. Какая там ставочка ЦБ и LIBOR (аналога) в Британии?
stm написав:кораблей на морской флот Украины - это прямой интерес Британии и нам это совсем не интересно, а сидеть без вооружений...
Яких озброєнь? Ніхто не дасть сюди Aegis та т.і. Будуть беззахисні мішені для чф рф. Плюс годувати по сворі адміралів на один корабель. Берегова оборона - більш практичний варіант. В той же час керманичі роками неспроможні закупити нормальні снайперські гвинтівки (хоча навіть на "Ібісі" такі є, патрони до них, "протитепловізорну" тканину тощо.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
stm написав:т.е. закупки кораблей на морской флот Украины - это прямой интерес Британии и нам это совсем не интересно, а сидеть без вооружений и денег в кризис - есть хорошо для Украины и её народа. Как интересно выходит... )))
Интерес Украины есть. Но о какой "помощи" речь? "Рыночные отношения", не более. "No money, no honey"
stm написав:Денег в кредит получить 2,5млрд. иностранных купюр, под ставку в 3,5% стране с рейтингом В-, при дыре в бюджете
я уже выше задавал вопрос - почему бы эти иностранные купюры не получить под ставку 2-3% у депозитчиков? И процент ниже будет и сами проценты останутся в экономике Украины. И обязательств давать не нужно.
Но нет, почему-то на депозиты ставка 0.000001%, а государство берет радостно кредиты с разным обязаловом и условиями за границей под 3.5%, обязуясь при этом проспонсировать иностранные компании и закупить иностранные товары.
В Украине можно брать с меньшим процентом и без обязалова, но берут за границей под больший процент и с обязаловом.
Где логика?
Сколько млрд иностранных купюр её величества королевы Вы можете положить на депо?
Есть такие организации - банки, одной из функций которых является аккумулирование разрозненных денежных средств, и выдача кредитов под проценты.