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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:38
stm
Вы считаете, что поддержка экономики Британии в интересах Украины? А не выгодно ли построить самим корабль? У нас есть все для постройки корабля. Нет только финансирования.
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