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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6566656765686569

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 188
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
19
28-29
72%
136
Більше 30
15%
28
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:38

stm
Вы считаете, что поддержка экономики Британии в интересах Украины? А не выгодно ли построить самим корабль? У нас есть все для постройки корабля. Нет только финансирования.
инженер
 
Повідомлень: 281
З нами з: 02.02.09
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  #<1 ... 6566656765686569
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