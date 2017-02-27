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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 03:35
Alex2007 написав:
п.с. тут главное, чтоб те, корабли были хотя бы действительно откуда-то родом из Британии или где-то рядом и в нормальном состоянии.
на худой конец можно было закупить новые корабли в США (мне почему-то кажется они лучше британских) или в той-же Британии, но заняв деньги на внутреннем украинском рынке, обеспечив тех-же валютных депозитчиков процентами.
Всеравно ведь отдавать, так лучше отдать с процентами украинцам, оставив прибыль в своей экономике, а не обеспечивать доходом Британию, мало чтоли того что мы им будем обеспечивать рабочие места и рынок сбыта за счет украинских налогоплательщиков? Еще и проценты им? Не слишком-ли жирно?
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Амвросий
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 07:48
stm написав: Амвросий написав: Corpocrator написав:
нужно читать текст целиком
да целиком прочитали. Выгодой Великобритании там в каждом предложении сквозит. А вот в чем выгода для Украины ни слова. Наверно в том что налоги прийдется повышать чтобы вернуть этот кредит?
Денег в кредит получить 2,5млрд. иностранных купюр, под ставку в 3,5% стране с рейтингом В-, при дыре в бюджете, да... плохо дело... ))) И главное пол кредита на вооружение государства Украина на Черноморском направлении - вообще труба...
С голым задом как-то спокойнее, правда )))
В пропагандистских текстах речь идёт о "ПОМОЩИ", а не о кредите под 3,5% в ФУНТАХ на поддержку британских верфей. Какая там ставочка ЦБ и LIBOR (аналога) в Британии?
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 07:49
stm написав:
кораблей на морской флот Украины - это прямой интерес Британии и нам это совсем не интересно, а сидеть без вооружений...
Яких озброєнь? Ніхто не дасть сюди Aegis та т.і. Будуть беззахисні мішені для чф рф. Плюс годувати по сворі адміралів на один корабель. Берегова оборона - більш практичний варіант.
В той же час керманичі роками неспроможні закупити нормальні снайперські гвинтівки (хоча навіть на "Ібісі" такі є, патрони до них, "протитепловізорну" тканину тощо.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 07:51
stm написав:
т.е. закупки кораблей на морской флот Украины - это прямой интерес Британии и нам это совсем не интересно, а сидеть без вооружений и денег в кризис - есть хорошо для Украины и её народа. Как интересно выходит... )))
Интерес Украины есть.
Но о какой "помощи" речь?
"Рыночные отношения", не более.
"No money, no honey"
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 07:53
stm написав: Амвросий написав: stm написав:
Денег в кредит получить 2,5млрд. иностранных купюр, под ставку в 3,5% стране с рейтингом В-, при дыре в бюджете
я уже выше задавал вопрос - почему бы эти иностранные купюры не получить под ставку 2-3% у депозитчиков? И процент ниже будет и сами проценты останутся в экономике Украины. И обязательств давать не нужно.
Но нет, почему-то на депозиты ставка 0.000001%, а государство берет радостно кредиты с разным обязаловом и условиями за границей под 3.5%, обязуясь при этом проспонсировать иностранные компании и закупить иностранные товары.
В Украине можно брать с меньшим процентом и без обязалова, но берут за границей под больший процент и с обязаловом.
Где логика?
Сколько млрд иностранных купюр её величества королевы Вы можете положить на депо?
Есть такие организации - банки, одной из функций которых является аккумулирование разрозненных денежных средств, и выдача кредитов под проценты.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:23
Амвросий написав: Alex2007 написав:
п.с. тут главное, чтоб те, корабли были хотя бы действительно откуда-то родом из Британии или где-то рядом и в нормальном состоянии.
на худой конец можно было закупить новые корабли в США
Речь о постройке катеров в Великобритании идёт.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:38
stm
Вы считаете, что поддержка экономики Британии в интересах Украины? А не выгодно ли построить самим корабль? У нас есть все для постройки корабля. Нет только финансирования.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:03
инженер написав:
А не выгодно ли построить самим корабль? У нас есть все для постройки корабля. Нет только финансирования.
Хіба що корита-баржи без двигуна для перевозки кавунів Гройсмана. Нічого в нас немає ні для виробництва сучасних гвинтокрилів, тому купили у Франції, ні для будівництва сучасних ракетних крейсерів, навіть готових розроблених радянських проектів 80-х років минулого тисячоліття таких як РКР 1164 Атлант. Технології нвстільки різко пішли вперед, що ми, на жаль, в цьому плані безнадійно відстали.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:10
инженер написав:stm
Вы считаете, что поддержка экономики Британии в интересах Украины? А не выгодно ли построить самим корабль? У нас есть все для постройки корабля. Нет только финансирования.
Доброе Утро .
Всем Здоровья !
Извините , что вмешиваюсь , я думаю что это единственная возможность получить надежные корабли с надежными конструкциями и надежными ходовыми испытаниями за нормальные деньги .
Если это будет строится у нас , то туда будет обязательно включены расходы на обучение двух-трех лоботрясов в Англии, дома на побережье Испании, дома в Киеве для распределяющих и (перечислять можно много) в конечном итоге они выйдут дороже английских в три раза .
Так что все правильно сделали .
Всем Удачного окончания недели !
Мне с окончанием недели не повезло.
Принял противозачаточное и одел трусы от механических повреждений сфинктера ануса.
В НАЛОГОВУЮ пригласили .
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