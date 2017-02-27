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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:23
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Участие в этом проекте Великобритании никак не отменяет того что данные расходы будут включены в прайс. Самое смешное что поедут скорей всего дети каких-нибудь ярых сторонников особого пути и дружбы с Россией.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:42
Доброе! Курс доллара (ПОВ, опт) 9-25:
Харьков 28.27(28) - 28.31..28.33
Чернигов 28.24 - 28.34
Сумы 28.20 - 28.35
Полтава 28.22 - 28.32
Новая ссылка от maksimus silvestris:
(Економічна, фінансова, банківська та інша статистика України)
viewtopic.php?f=30&p=5069489#p5069489
Холява, удачно Вам с ними справиться.
Востаннє редагувалось Patrick в П'ят 09 жов, 2020 09:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:42
у нас нет главного -воли к победе
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:46
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:47
у нас доминирует воля жить на шару, поэтому все богатства достаются элите, а народ живёт по принципу "за видимостью зарплаты - видимость работы", тех кто хочет жить иначе система выплёвывает.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:03
Шось ми все ускладнюємо.Думаю все простіше.
По цим грошам, в кінцевому залишку виходить, що Україна взяла в кредит кораблі Британії. Чи не так? Тоді в чому перемога і навіщо брати їх в кредит ?
І подруге.
Думається, що не просто так Британія пішла на це так швидко. Може вони впевнені, що курс Британсьткого фунта найближчим часом піде значно уверх? Тоді Україна крім цих відсотків ще віддасть курсову різницю. Так що тут дабл профіт для Британії.
Подивимось що вийде з цього Зе-піару.)))))
Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:10
Володимир Зеленський провів у Лондоні зустріч з найбільшими інвесторами в українські державні цінні папери
«Ми робимо все для вашого захисту, впевненості, розвитку потенціалу та нових проектів», – сказав Глава держави, звертаючись до інвесторів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"уже бежим" ответили они
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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