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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6566656765686569

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 188
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
19
28-29
72%
136
Більше 30
15%
28
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:23

  холява написав:Мне с окончанием недели не повезло.
В НАЛОГОВУЮ пригласили .


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Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Если это будет строится у нас , то туда будет обязательно включены расходы на обучение двух-трех лоботрясов в Англии, дома на побережье Испании, дома в Киеве для распределяющих и (перечислять можно много) в конечном итоге они выйдут дороже английских в три раза .

Участие в этом проекте Великобритании никак не отменяет того что данные расходы будут включены в прайс. Самое смешное что поедут скорей всего дети каких-нибудь ярых сторонников особого пути и дружбы с Россией.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:42

  холява написав:Доброе Утро .

Доброе! Курс доллара (ПОВ, опт) 9-25:

Харьков 28.27(28) - 28.31..28.33
Чернигов 28.24 - 28.34
Сумы 28.20 - 28.35
Полтава 28.22 - 28.32

Новая ссылка от maksimus silvestris:
(Економічна, фінансова, банківська та інша статистика України)
viewtopic.php?f=30&p=5069489#p5069489

Холява, удачно Вам с ними справиться.
Востаннє редагувалось Patrick в П'ят 09 жов, 2020 09:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:42

  инженер написав:stm
Вы считаете, что поддержка экономики Британии в интересах Украины? А не выгодно ли построить самим корабль? У нас есть все для постройки корабля. Нет только финансирования.

у нас нет главного -воли к победе
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:46

  kharkov_val написав:
  инженер написав:stm
Вы считаете, что поддержка экономики Британии в интересах Украины? А не выгодно ли построить самим корабль? У нас есть все для постройки корабля. Нет только финансирования.

у нас нет главного -воли к победе

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:47

  kharkov_val написав:
  инженер написав:stm
Вы считаете, что поддержка экономики Британии в интересах Украины? А не выгодно ли построить самим корабль? У нас есть все для постройки корабля. Нет только финансирования.

у нас нет главного -воли к победе

у нас доминирует воля жить на шару, поэтому все богатства достаются элите, а народ живёт по принципу "за видимостью зарплаты - видимость работы", тех кто хочет жить иначе система выплёвывает.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:03

  Амвросий написав:
  Alex2007 написав:п.с. тут главное, чтоб те, корабли были хотя бы действительно откуда-то родом из Британии или где-то рядом и в нормальном состоянии.


на худой конец можно было закупить новые корабли в США (мне почему-то кажется они лучше британских) или в той-же Британии, но заняв деньги на внутреннем украинском рынке, обеспечив тех-же валютных депозитчиков процентами.

Всеравно ведь отдавать, так лучше отдать с процентами украинцам, оставив прибыль в своей экономике, а не обеспечивать доходом Британию, мало чтоли того что мы им будем обеспечивать рабочие места и рынок сбыта за счет украинских налогоплательщиков? Еще и проценты им? Не слишком-ли жирно?


Шось ми все ускладнюємо.Думаю все простіше.
По цим грошам, в кінцевому залишку виходить, що Україна взяла в кредит кораблі Британії. Чи не так? Тоді в чому перемога і навіщо брати їх в кредит ?

І подруге.
Думається, що не просто так Британія пішла на це так швидко. Може вони впевнені, що курс Британсьткого фунта найближчим часом піде значно уверх? Тоді Україна крім цих відсотків ще віддасть курсову різницю. Так що тут дабл профіт для Британії.
Подивимось що вийде з цього Зе-піару.)))))
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:10

Володимир Зеленський провів у Лондоні зустріч з найбільшими інвесторами в українські державні цінні папери

«Ми робимо все для вашого захисту, впевненості, розвитку потенціалу та нових проектів», – сказав Глава держави, звертаючись до інвесторів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:«Ми робимо все для вашого захисту, впевненості, розвитку потенціалу та нових проектів», – сказав Глава держави, звертаючись до інвесторів.
"уже бежим" ответили они
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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