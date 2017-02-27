Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:10

Володимир Зеленський провів у Лондоні зустріч з найбільшими інвесторами в українські державні цінні папери



«Ми робимо все для вашого захисту, впевненості, розвитку потенціалу та нових проектів», – сказав Глава держави, звертаючись до інвесторів.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.