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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6568656965706571>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 188
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
19
28-29
72%
136
Більше 30
15%
28
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:Технології нвстільки різко пішли вперед, що ми, на жаль, в цьому плані безнадійно відстали.

Просто хтось дуже хоче, щоб і далі на Кузні на Рибальському вітчизняний флот будували. Там вміють з рефрижиратора суперпупер кораблі робити
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:36

  Captain Obvious написав:Одесса распродается по .20
Точнее пытается, зависнув в дорогом долларе, который почему-то не вырос до 30.


Ну анал литик должен знать что параболического роста никогда не бывает.. постепенненько вверх.. помните как было 24.5.. а сейчас уже выше 28 между прочим
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Всеравно ведь отдавать, так лучше отдать с процентами украинцам, оставив прибыль в своей экономике, а не обеспечивать доходом Британию, мало чтоли того что мы им будем обеспечивать рабочие места и рынок сбыта за счет украинских налогоплательщиков?

"рівень локалізації британської частки виробництва – 20%, а це найнижча аналогічна вимога серед інших експортно-кредитних агенцій Заходу. Це означає, що кредит може видаватися за умови залученості британських виробників лише на п’яту частину"
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

28,26/28,30 работаем
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Продажа нал .18
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:46

  Captain Obvious написав:Продажа нал .18

Сдаётся мне,что сейчас выйдет НБУ с покупками и прервёт ваш оргазм.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shram написав:Есть такие организации - банки, одной из функций которых является аккумулирование разрозненных денежных средств, и выдача кредитов под проценты.

Есть одна маленькая проблемка: банки обычно это делают не бесплатно. В результате процент привлечения банками от населения будет ниже, но для государства такой кредит дешевле не будет.
Можно, конечно, нагнуть госбанки поработать без дохода, но это только слегка замаскирует расходы. Последующая докапитализация обойдется еще дороже. Обмануть экономику, сделав ее "плановой", уже пытались с известным результатом.

Интересная картина вырисовывается: мало привлекли - провал, удалось что-то привлечь - долговая яма. И что делать, чтобы не вызвать возмущения?
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 09 жов, 2020 10:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:51

  Дед Мороз написав:
  Captain Obvious написав:Продажа нал .18

Сдаётся мне,что сейчас выйдет НБУ с покупками и прервёт ваш оргазм.
под выборы могут и па 26 сделать. у нас же рыночный курс)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:53

  Дед Мороз написав:
  Captain Obvious написав:Продажа нал .18

Сдаётся мне,что сейчас выйдет НБУ с покупками и прервёт ваш оргазм.


Надо было сливаться когда все уверовали в безоткатье, а не заклинать бога Девальваниона на 30.00
Востаннє редагувалось Captain Obvious в П'ят 09 жов, 2020 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:54

  vitaliian написав:
  Дед Мороз написав:
  Captain Obvious написав:Продажа нал .18

Сдаётся мне,что сейчас выйдет НБУ с покупками и прервёт ваш оргазм.
под выборы могут и па 26 сделать. у нас же рыночный курс)


Эти могут, тем более продажа сезонного экспорта стоит аж гай шумит.
Captain Obvious
 
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