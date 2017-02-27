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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6568656965706571

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 188
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
19
28-29
72%
136
Більше 30
15%
28
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну вот и намекнули на реальный уровень экономики страны и на то кого они собираются доить - нет не жирных котов, а остатки среднего класса (хотя на протяжении последнего года такие телодвижения они совершали регулярно, считая деньги в карманах обычных соотечественников:

Это реальный занавес.
Театр абсурда и цинизма.

https://news.finance.ua/ua/news/-/47988 ... ach-gryven

Все кто имеет больше 1 млн. грн. для наших чудотворцев стали богачами и нуждаются в налоге на роскошь.

В Україні транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень зараз платять власники машин віком до п’яти років і ціною від 375 мінімалок (трохи більше ніж 1,8 млн грн). Кабінет міністрів пропонує останню норму знизити до 200 мінімалок (1 млн грн).

Відповідне нововведення передбачено в законопроєкті №4104 (за авторством прем’єр-міністра Дениса Шмигаля).

Они считают, что облагать нормальными налогами надо не крупный бизнес, не потоки на таможне, не кланы и не олигархат, а тех кто хочет вместо еврохлама, евроблях купить норимальное безопасное для жизни и здоровья авто.

Есть причины, которые по которым гривна девальвирует плавно, а не скачками, как уже не раз бывало в нашей истории.

На странице 6563 форума

в своем предыдущем сообщении

я указывал понижательные причины для гривны.

Теперь о гривне-укрепляющих факторах.

1.Общий уровень жизни в стране, начиная как минимум с 2015-го года неуклонно падает.Почему именно с 2015-го, а не допустим с 2014-го?По отзывам знакомых комерцов в 2014-м еще были определенные жировые финансовые отложения у публики, тем более скупив доллар по 8,и скинув по 12 многие ощутили себя богачами,тратили охотно, соответственно прибыль у тех знакомых комерцов в 2014-м была едва ли не как в середине 90-х,когда многие поднялись.

2.В последний год добавилась еще одна тенденция. Зарабатывать шальные деньги стало более тяжко, закрылись игровики,закрылись совсем немножко ,но все-таки закрылись некоторые схемы,что касается игры по крупному,то новых мега-афер типа зеленой энергетики никто не разрабатывают, так сказать разрабатывают старые денежные месторождения и потоки, но новые начинать опасаются. Меньше шального нала.Меньше прибыли от недвижимости, аренда просела,многие помещения и квартиры простаивают.

3.Меньше денег у среднего класса. Население массово выехало гастерами, соответственно база стала меньше для заработка, а те кто остались начали экономить, вирус лишь усугубил этот тренд, одним словом ,многие ФОПы банально сдулись, а именно они выступали одними из основных скупщиков валютного нала на ЧР и покупателями недвижимости.

4.Ну импорт просел,туризм просел - это уже вирусные последствия.

5.Крупный бизнес также игрок на валютном рынке,но и у него потоки не такие как прежде , одна из них - уменьшился поток капитальных вложений и ПИИ, которые в значительной части шли от наших киприотов.Неохотно развивают бизнес и затевают крупные проекты. Меньше движухи -это меньше прибыли и соответственно меньше надо валюты.

6.Вообще чувствуется некая зажатость депрессия как в экономике, так и на валютном рынке. Помню 2007-2008, валютчики на ЧР хвалились мега-оборотами, мелкие комерцы могли разово взять у них партию валюты в 5-15 тыс. дол.,или евро для своих дел,либо как перевод навара в валюту. Сейчас разово редко кто покупает-сдает больше 1-2 тыс. евро-доллара.

7.Люди спинным мозгом чувствуют некую натяность сегодняшней ситуации, весь этот долговой пузырь, меньше тратят, меньше зарабатывают комерцы, меньше валюто-денег надо для ведения дел, или как перевод навара в валютные сбережения. Товара раньше закупали полные склады-гаражи, сейчас обороотный товар все уменьшили до минимума, продал,взял немножко-снова продал, никто не генерирует крупные складские запасы, нет оборота, да и все нестабильно.

ну вот как-то так немного сумбурно, на ходу.
Общий вывод-в стране реально :
-депрессия
-долговой пузырь
-некомпетентные решения в экономике
-авантюризм
-понижение общего уровня жизни
-медленная девальвация нацвалюты

Именно из-за депресионно-нищенского состояния такая низкая инфляция и плавная,а не скачкообразная девальвация гривны, которая скачкообразной может стать только в случае каких либо форс-мажоров-лебедей, когда депо-люди очнутся,либо когда банально дойдут до точки кипения.Палочки выручалочки в виде вливаний многих миллиардов долларов в экономику извне на моменте не предвидится.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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