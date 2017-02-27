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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6569657065716572>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 188
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
19
28-29
72%
136
Більше 30
15%
28
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну вот и намекнули на реальный уровень экономики страны и на то кого они собираются доить - нет не жирных котов, а остатки среднего класса (хотя на протяжении последнего года такие телодвижения они совершали регулярно, считая деньги в карманах обычных соотечественников:

Это реальный занавес.
Театр абсурда и цинизма.

https://news.finance.ua/ua/news/-/47988 ... ach-gryven

Все кто имеет больше 1 млн. грн. для наших чудотворцев стали богачами и нуждаются в налоге на роскошь.

В Україні транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень зараз платять власники машин віком до п’яти років і ціною від 375 мінімалок (трохи більше ніж 1,8 млн грн). Кабінет міністрів пропонує останню норму знизити до 200 мінімалок (1 млн грн).

Відповідне нововведення передбачено в законопроєкті №4104 (за авторством прем’єр-міністра Дениса Шмигаля).

Они считают, что облагать нормальными налогами надо не крупный бизнес, не потоки на таможне, не кланы и не олигархат, а тех кто хочет вместо еврохлама, евроблях купить норимальное безопасное для жизни и здоровья авто.

Есть причины, которые по которым гривна девальвирует плавно, а не скачками, как уже не раз бывало в нашей истории.

На странице 6563 форума

в своем предыдущем сообщении

я указывал понижательные причины для гривны.

Теперь о гривне-укрепляющих факторах.

1.Общий уровень жизни в стране, начиная как минимум с 2015-го года неуклонно падает.Почему именно с 2015-го, а не допустим с 2014-го?По отзывам знакомых комерцов в 2014-м еще были определенные жировые финансовые отложения у публики, тем более скупив доллар по 8,и скинув по 12 многие ощутили себя богачами,тратили охотно, соответственно прибыль у тех знакомых комерцов в 2014-м была едва ли не как в середине 90-х,когда многие поднялись.

2.В последний год добавилась еще одна тенденция. Зарабатывать шальные деньги стало более тяжко, закрылись игровики,закрылись совсем немножко ,но все-таки закрылись некоторые схемы,что касается игры по крупному,то новых мега-афер типа зеленой энергетики никто не разрабатывают, так сказать разрабатывают старые денежные месторождения и потоки, но новые начинать опасаются. Меньше шального нала.Меньше прибыли от недвижимости, аренда просела,многие помещения и квартиры простаивают.

3.Меньше денег у среднего класса. Население массово выехало гастерами, соответственно база стала меньше для заработка, а те кто остались начали экономить, вирус лишь усугубил этот тренд, одним словом ,многие ФОПы банально сдулись, а именно они выступали одними из основных скупщиков валютного нала на ЧР и покупателями недвижимости.

4.Ну импорт просел,туризм просел - это уже вирусные последствия.

5.Крупный бизнес также игрок на валютном рынке,но и у него потоки не такие как прежде , одна из них - уменьшился поток капитальных вложений и ПИИ, которые в значительной части шли от наших киприотов.Неохотно развивают бизнес и затевают крупные проекты. Меньше движухи -это меньше прибыли и соответственно меньше надо валюты.

6.Вообще чувствуется некая зажатость депрессия как в экономике, так и на валютном рынке. Помню 2007-2008, валютчики на ЧР хвалились мега-оборотами, мелкие комерцы могли разово взять у них партию валюты в 5-15 тыс. дол.,или евро для своих дел,либо как перевод навара в валюту. Сейчас разово редко кто покупает-сдает больше 1-2 тыс. евро-доллара.

7.Люди спинным мозгом чувствуют некую натяность сегодняшней ситуации, весь этот долговой пузырь, меньше тратят, меньше зарабатывают комерцы, меньше валюто-денег надо для ведения дел, или как перевод навара в валютные сбережения. Товара раньше закупали полные склады-гаражи, сейчас обороотный товар все уменьшили до минимума, продал,взял немножко-снова продал, никто не генерирует крупные складские запасы, нет оборота, да и все нестабильно.

ну вот как-то так немного сумбурно, на ходу.
Общий вывод-в стране реально :
-депрессия
-долговой пузырь
-некомпетентные решения в экономике
-авантюризм
-понижение общего уровня жизни
-медленная девальвация нацвалюты

Именно из-за депресионно-нищенского состояния такая низкая инфляция и плавная,а не скачкообразная девальвация гривны, которая скачкообразной может стать только в случае каких либо форс-мажоров-лебедей, когда депо-люди очнутся,либо когда банально дойдут до точки кипения.Палочки выручалочки в виде вливаний многих миллиардов долларов в экономику извне на моменте не предвидится.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:20

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.10.2020.....................28,21
Гривна укрепилась на 7 копеек.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Раскачивались сегодня долго. После двойной порции кофе решили идти вниз и за 45 минут опустились на 2.5 копейки. После этого сузили спред на полкопейки сверху и остановились. Котировки подросшего в мире евро (доллар упал) демонстрируют противоположную динамику.
Справочный курс встретили котировками 28.1950- 28.2200, что на 2.5 копейки ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах символически выросли. Существенные поступления из казначейства совместными усилиями почти полностью компенсировали остальные факторы. По суммам выделить какие-либо из них трудно - все мелкое. Обращает на себя внимание досрочный возврат порции тендерного рефинансирования. С суточным рефинансированием ситуация просто веселая, всю неделю продержались на одном уровне, дотянув до пятницы. Трудно понять, почему не взяли сразу тендерный.

В среду объем валютного рынка вырос с 442.4 до 531.2 млн. Обороты чистые. Рост объема произошел за счет собственных операций банков. Объемы клиентских заявок изменились разнонаправленно. Спрос немного вырос и слегка превысил чуть уменьшившееся предложение. Можно условно считать, что клиентские обороты остались на прежнем уровне.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Все кто имеет больше 1 млн. грн. для наших чудотворцев стали богачами и нуждаются в налоге на роскошь.

В Україні транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень зараз платять власники машин віком до п’яти років і ціною від 375 мінімалок (трохи більше ніж 1,8 млн грн). Кабінет міністрів пропонує останню норму знизити до 200 мінімалок (1 млн грн).

Из двух этих утверждений следует, что все, кто имеет больше 1 млн. грн. тратят все деньги на автомобиль :)
Понимаю, что Вы взываете не к логике, а к эмоциям, но такое начало слишком уж резко диссонирует с последующим призывом пощипать богатых.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:32

Міністерство фінансів подало до Верховної Ради проєкт державного бюджету "жахливої якості" і його "треба рятувати".

Про це заявив голова комітету з фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Економічній правді.

За його словами, до бюджету є "маса" претензій.

"Перше і головне питання полягає в тому, що ми не бачимо джерела покриття дефіциту. Основне джерело покриття - ОВДП. Ми не бачимо таких грошей на ринку [і за такими ставками].

Тобто, або ми платимо шалені ставки і повертаємо нерезидентам все, причому беремо короткі гроші, як це було в першій половині 2019 року. Або ми емісію робимо з Нацбанком. Інших варіантів немає", - заявив Гетманцев.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:50

  Сибарит написав:И что делать, чтобы не вызвать возмущения?

Я думаю Шевченко сделает самый простой варик из 90-х,раз банкам больше нельзя брать облигации правительства,то он допечатает сколько надо со станка и не будет никакой долговой кабалы и высоких процентов,будет животворящая эмиссия,потом девальвация и инфляция,всё просто как говорит один глашатай власти,бородатый тупой молдаванин,которого часто тут цитируют :mrgreen

А пока акция до выборов,доллар упал на 15 копеек,торопись,бери зелёную живопись :)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:56

  Сибарит написав:
В среду объем валютного рынка вырос с 442.4 до 531.2 млн. Обороты чистые. Рост объема произошел за счет собственных операций банков. Объемы клиентских заявок изменились разнонаправленно. Спрос немного вырос и слегка превысил чуть уменьшившееся предложение. Можно условно считать, что клиентские обороты остались на прежнем уровне.


Дополню картинкой.

Зображення

Холява Желаю Вам поскорее решить все вопросы с налоговой. Помню один из первых моих боссов, англичанин, директор фабрики (лет 15 назад) - когда пришла к нам налоговая, - он с ними общался через переводчика. И одна из первых его фраз, когда сели за стол разговаривать была ( с такой милой улыбкой с его стороны) - If you want to F*** me - first kiss me. Они конечно по легенде английский не знали, но по их лицам я понял, что они догадались о чем идет речь, хотя перевод был "немного" другой. Разговор после этого сразу наладился. :D
VALONI
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:57

в Одессе дешево
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Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:58

  Сибарит написав:.. все, кто имеет больше 1 млн. грн. тратят все деньги на автомобиль :)
Понимаю, что Вы взываете не к логике, а к эмоциям, но такое начало слишком уж резко диссонирует с последующим призывом пощипать богатых.

тем не менее, если начальники государства нашифровали, что авто за 40К (1,2млн) является роскошным, значит с головой таки не совсем дружат. По сути, любой любое авто бизнес-класса нормальной комплектации автоматически станет "роскошью".
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:06

  Captain Obvious написав:Откат будет когда Все перестанут в него верить)
То есть, по идее, уже скоро.
Или нет.

Нужно было слушать Капитана :D
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:10

  Moneta написав:Володимир Зеленський провів у Лондоні зустріч з найбільшими інвесторами в українські державні цінні папери

«Ми робимо все для вашого захисту, впевненості, розвитку потенціалу та нових проектів», – сказав Глава держави, звертаючись до інвесторів.

"Инвесторами" :)

С "Гонтаревой и ко"?
Украина - богатая страна!
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