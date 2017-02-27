RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6569657065716572

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 188
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
19
28-29
72%
136
Більше 30
15%
28
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:11

  d44 написав:
  Василь-Рівне написав:Технології нвстільки різко пішли вперед, що ми, на жаль, в цьому плані безнадійно відстали.

Просто хтось дуже хоче, щоб і далі на Кузні на Рибальському вітчизняний флот будували. Там вміють з рефрижиратора суперпупер кораблі робити

А потом взять и спалить всё, не выпуская из дока :)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12810
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7231 раз.
Подякували: 3384 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sequence написав:тем не менее, если начальники государства нашифровали, что авто за 40К (1,2млн) является роскошным, значит с головой таки не совсем дружат. По сути, любой любое авто бизнес-класса нормальной комплектации автоматически станет "роскошью".

1. Примерно на таком уровне и был этот налог, когда его вводили предыдущие начальники государства. Теперь его только пытаются (еще ничего не приняли) вернуть на прежние уровни после того, как сумма поплыла из-за увеличения минималки.
2. Особенность взимания этого налога такова, что комплектация авто не учитывается. Каждый год составляется список моделей по годам выпуска. До сих пор это делалось по базовым комплектациям и с учетом удешевления со временем. В приведенном Вами примере владелец вряд ли вообще будет платить этот налог, а если и заплатит, то только один раз. В следующем году машина уже станет дешевле. 5 лет придется платить только за настоящую роскошь.

Попытка вернуться к тому, что было, а было не совсем ужасно.

Как-то все хотят, чтобы за все платили богатые, но у каждого свой критерий, с какого момента наступает богатство :)
Надо бы договориться, а то всеобщее стремление к шаре до добра не доведет, шара - удовольствие слишком дорогое.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5247
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3166 раз.
Подякували: 8588 раз.
 
Профіль
21
9
18
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:21

  sequence написав:
  Сибарит написав:.. все, кто имеет больше 1 млн. грн. тратят все деньги на автомобиль :)
Понимаю, что Вы взываете не к логике, а к эмоциям, но такое начало слишком уж резко диссонирует с последующим призывом пощипать богатых.

тем не менее, если начальники государства нашифровали, что авто за 40К (1,2млн) является роскошным, значит с головой таки не совсем дружат. По сути, любой любое авто бизнес-класса нормальной комплектации автоматически станет "роскошью".

На самом деле большинство украинцев в жизни не видели, и тем более не держали в руках 40 куе. и в будущем тоже не увидят. Поэтому да, авто (которое обычно покупается не на последние деньги) стоимостью 40 куе в нищей стране 3-го мира - роскошь.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3913
З нами з: 19.09.10
Подякував: 658 раз.
Подякували: 833 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6569657065716572
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, Starikan, vadm, Zebra і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1996, 1997, 1998
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19977 2542932
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 23:27
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7246 1659234
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 122892
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18700)
09.10.2020 13:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.