А потом взять и спалить всё, не выпуская из дока
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:11
А потом взять и спалить всё, не выпуская из дока
Украина - богатая страна!
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
1. Примерно на таком уровне и был этот налог, когда его вводили предыдущие начальники государства. Теперь его только пытаются (еще ничего не приняли) вернуть на прежние уровни после того, как сумма поплыла из-за увеличения минималки.
2. Особенность взимания этого налога такова, что комплектация авто не учитывается. Каждый год составляется список моделей по годам выпуска. До сих пор это делалось по базовым комплектациям и с учетом удешевления со временем. В приведенном Вами примере владелец вряд ли вообще будет платить этот налог, а если и заплатит, то только один раз. В следующем году машина уже станет дешевле. 5 лет придется платить только за настоящую роскошь.
Попытка вернуться к тому, что было, а было не совсем ужасно.
Как-то все хотят, чтобы за все платили богатые, но у каждого свой критерий, с какого момента наступает богатство
Надо бы договориться, а то всеобщее стремление к шаре до добра не доведет, шара - удовольствие слишком дорогое.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:21
На самом деле большинство украинцев в жизни не видели, и тем более не держали в руках 40 куе. и в будущем тоже не увидят. Поэтому да, авто (которое обычно покупается не на последние деньги) стоимостью 40 куе в нищей стране 3-го мира - роскошь.
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