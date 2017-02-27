Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:14

sequence написав: тем не менее, если начальники государства нашифровали, что авто за 40К (1,2млн) является роскошным, значит с головой таки не совсем дружат. По сути, любой любое авто бизнес-класса нормальной комплектации автоматически станет "роскошью". тем не менее, если начальники государства нашифровали, что авто за 40К (1,2млн) является роскошным, значит с головой таки не совсем дружат. По сути, любой любое авто бизнес-класса нормальной комплектации автоматически станет "роскошью".

1. Примерно на таком уровне и был этот налог, когда его вводили предыдущие начальники государства. Теперь его только пытаются (еще ничего не приняли) вернуть на прежние уровни после того, как сумма поплыла из-за увеличения минималки.2. Особенность взимания этого налога такова, что комплектация авто не учитывается. Каждый год составляется список моделей по годам выпуска. До сих пор это делалось по базовым комплектациям и с учетом удешевления со временем. В приведенном Вами примере владелец вряд ли вообще будет платить этот налог, а если и заплатит, то только один раз. В следующем году машина уже станет дешевле. 5 лет придется платить только за настоящую роскошь.Попытка вернуться к тому, что было, а было не совсем ужасно.Как-то все хотят, чтобы за все платили богатые, но у каждого свой критерий, с какого момента наступает богатствоНадо бы договориться, а то всеобщее стремление к шаре до добра не доведет, шара - удовольствие слишком дорогое.