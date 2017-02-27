А потом взять и спалить всё, не выпуская из дока
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:11
А потом взять и спалить всё, не выпуская из дока
Украина - богатая страна!
Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
1. Примерно на таком уровне и был этот налог, когда его вводили предыдущие начальники государства. Теперь его только пытаются (еще ничего не приняли) вернуть на прежние уровни после того, как сумма поплыла из-за увеличения минималки.
2. Особенность взимания этого налога такова, что комплектация авто не учитывается. Каждый год составляется список моделей по годам выпуска. До сих пор это делалось по базовым комплектациям и с учетом удешевления со временем. В приведенном Вами примере владелец вряд ли вообще будет платить этот налог, а если и заплатит, то только один раз. В следующем году машина уже станет дешевле. 5 лет придется платить только за настоящую роскошь.
Попытка вернуться к тому, что было, а было не совсем ужасно.
Как-то все хотят, чтобы за все платили богатые, но у каждого свой критерий, с какого момента наступает богатство
Надо бы договориться, а то всеобщее стремление к шаре до добра не доведет, шара - удовольствие слишком дорогое.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Смотрю умственные способности некоторым так и не позволили понять смысл прочитанного по соглашениям с Британией
2,5млрд это толтко экспортного агентства. Половина на оборонку, в том числе на постррйку базы ВМФ в Очакове.
Вторая полрвина на с/х, инфраструктуру и другие проекты.
Уррвень британской локализации 20%
Ставка 3,5% в фунтах и 2,5% евро.
Линия на 10 лет, 3 года без процентов, с возможностью досрочного погашения.
(Амвросий, готовы кредитовать на таких условиях?)
Так же заключено соглашение о зоне свободной торговли, которое вступит в силу с выходом Британии из ЕС.
Также заключено соглашение об увеличении квот на безпошлинную поставку товаров из Украины
квоты расширены на 13-20%. Например, дополнительно введены 136,2 тыс./тонн тарифной квоты на пшеницу, 100,02 тыс. тонн в год - кукурузы, 12,04 тыс. тонн в год мяса птицы.
Это всё навсегда и с перспективой увеличения.
Пересчитаете сколько это в деньгах? Сомневаюсь.
Там ещё какие-то соглашения поменьше тоже привезли.
Короче, я не берусь оценивать влияние этого на обменный курс, но пакет соглашений обнозначный и крупный позитив для нас, это вам не продавать суверенитет х*йлу за 1,5млрд себе в карман и не кредитную кабалу на всю страну до 2040года за 3,5млрд$ в виде VRI.
Опасения только вызывает - не является ли жто сигналом о готовящейся крупной заворухе
Востаннє редагувалось Corpocrator в П'ят 09 жов, 2020 14:31, всього редагувалось 3 разів.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
в который раз поражаюсь колхозному курсобразованиюв наших банках, евро на форексе вырос, на межбанке тоже прибавил 13 коп (ко вчерашнему дню), зато вопреки всем трендам наши банки дружно снизили курс покупки на 5-25 коп. В нашем колхозе свой курс, и пфф им на форекс. Они наверное курсы с межбанка получают на следующий в конверте укрпочтой. Один ОТП более менее в адеквате.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 жов, 2020 14:50, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:49
Играйте на разнице
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:51
продавать им евро дешевле форекса? так себе бизнес.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:11
Специально для Капитана Очевидность: межбанк уже развернулся вверх и нал полез за ним.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:16
Инфляция в сентябре продолжает оставаться на низком, вдвое ниже целевого, уровне - 2,6% в годовом исчислении. ИПЦ с начала года - 1,7%.
Причина все та же - неадекватная реалиям кризиса жесткая монетарная политика НБУ
Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:21
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