Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:46

в который раз поражаюсь колхозному курсобразованиюв наших банках, евро на форексе вырос, на межбанке тоже прибавил 13 коп (ко вчерашнему дню), зато вопреки всем трендам наши банки дружно снизили курс покупки на 5-25 коп. В нашем колхозе свой курс, и пфф им на форекс. Они наверное курсы с межбанка получают на следующий в конверте укрпочтой. Один ОТП более менее в адеквате.

Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 жов, 2020 14:50, всього редагувалось 1 раз.

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat