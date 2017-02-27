RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6571657265736574>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 189
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
19
28-29
72%
137
Більше 30
15%
28
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:24

  Искатель написав:межбанк уже развернулся вверх и нал полез за ним.

Кто-то подкинул Рыжика на выходные. :) Выжидали специально под конец дня. Посмотрим на следующей неделе продолжится ли тренд на укрепление, всё-таки ЗВР надо пополнять и выборы уже скоро.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1061
З нами з: 15.02.20
Подякував: 118 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:29

С интересом почитал спор сторон о новых кредитах Великобритании - почему никто не удосужился обратиться с торговому балансу?

А он, как и полагается для сильной экономики, торгующей со слабой - в плюсе для британцев и в минусе для нас.

За 8 месяцев 2020-го мы продали в Британию 327 млн долларов, а Британия в Украину - на 424 млн долларов. Отрицательное сальдо - 96 млн долларов.

Причем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мы умудрились ухудшить торговый баланс, несмотря на сокращение объемов торговли. Так, наш экспорт составлял 385 млн долларов (на 17% больше, чем в 2020-м), а британский - 437 (на 3% больше, чем в 2020-м). Т.е. британские производители отделались легким испугом, а украинские - потеряли седьмую часть заказов.

Но что самое "занимательное" - британцы о своем маленьком минусе пекутся, возобновив кредитование экспорта, а мы о своем большом минусе - нет, не предоставив вообще никакой поддержки бизнесу...

И не нужно искать политики там, где ее нет - нам преподали мастер-класс по защите национальных интересов. У умных нужно брать не товарные кредиты, а уроки!

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/09/111.pdf
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7728
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1411 раз.
Подякували: 3193 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:32

  Striker написав:
  Искатель написав:межбанк уже развернулся вверх и нал полез за ним.

Кто-то подкинул Рыжика на выходные. :) Выжидали специально под конец дня. Посмотрим на следующей неделе продолжится ли тренд на укрепление, всё-таки ЗВР надо пополнять и выборы уже скоро.


Ну зато этот подброс на пустом рынке вселяет надежду в сердцах ростишек.
Значит уже не зря.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1373
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:58

На моменте https://ru.investing.com/currencies/usd-uah светит 28.26. Не знаю, развернет ли это курсовое движение, но вот настроением на выходые ростишки с гривнелюбами, похоже, поменяются :D :D
headshaker
 
Повідомлень: 977
З нами з: 08.05.15
Подякував: 2250 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:00

  Captain Obvious написав:
  Striker написав:
  Искатель написав:межбанк уже развернулся вверх и нал полез за ним.

Кто-то подкинул Рыжика на выходные. :) Выжидали специально под конец дня. Посмотрим на следующей неделе продолжится ли тренд на укрепление, всё-таки ЗВР надо пополнять и выборы уже скоро.


Ну зато этот подброс на пустом рынке вселяет надежду в сердцах ростишек.
Значит уже не зря.

Я получаю искреннее удовольствие, наблюдая, как Вы кайфуете от каждого снижения на 2 копейки. Депозит в декабре заканчивается или продали все зеленые запасы?
Уточню: я не отношусь к заклинателям курса :) Мне глубоко пофиг, вверх или вниз, у меня и доллар, и гривна есть. Я за объективность. Чего и Вам желаю.
Искатель
 
Повідомлень: 4145
З нами з: 22.02.16
Подякував: 616 раз.
Подякували: 2399 раз.
 
Профіль
4
4
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:02

  headshaker написав:На моменте https://ru.investing.com/currencies/usd-uah светит 28.26. Не знаю, развернет ли это курсовое движение, но вот настроением на выходые ростишки с гривнелюбами, похоже, поменяются :D :D

Я даже не представляю, что должно произойти в Украине, чтобы поменяться настроениями...
Сиюминутный рост-падение на 3-5 копеек - это смешно.
Искатель
 
Повідомлень: 4145
З нами з: 22.02.16
Подякував: 616 раз.
Подякували: 2399 раз.
 
Профіль
4
4
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

по евро рост 16 коп, если б ещё банки с курсом приёма не тормозили, у 90% на приём курс как вчера упал так и лежит, хотя на межбанке вырос и на форексе 1,18 пробито
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 жов, 2020 16:09, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4618
З нами з: 06.04.16
Подякував: 982 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:08

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................09.10.2020..........12.10.2020
дата розрахунку...............08.10.2020...........09.10.2020
Євро..................................33,2799................33,2791
Долар США.......................28,2836................28,2098...-0.26%
После полудня курс не изменился.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Раскачивались сегодня долго. После двойной порции кофе решили идти вниз и за 45 минут опустились на 2.5 копейки. После этого сузили спред на полкопейки сверху и остановились. К 12 сузили спред сверху еще на полкопейки, достигнув рабочего значения 2 копейки. Котировки подросшего в мире евро (доллар упал) демонстрируют противоположную динамику.
Справочный курс встретили котировками 28.1950 - 28.2150, что на 2.5 копейки ниже открытия.
После 12 опустились на 1.5 копейки. Немного постояв, развернулись и, оставшись без обеда, пошли вверх. К 14 поднялись на 2 копейки. Около 15 прибавили еще полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 28.2050 - 28.2250. За день опустились на 1.5 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.

Я обычно заканчиваю обзор данными на время фиксации официального курса, но сегодня происходит что-то непонятное. После 15-30 сузили спред до 1.5 копеек и активно пошли вверх. Этот сузившийся спред, а также тот факт, что вечерняя торговля компенсировала работу в самое активное время ниже справочного курса, говорит об аномальной активности в конце пятницы. Не исключено, что покупатели сами загнали себя в ловушку, слишком долго выжидая выгодного курса.

Этот день в истории:
2019 - 24.7010 (-0) +350
2018 - 28.0814 (-0) +12

2017 - 26.5517 (-18)
2016 - 25.8409 (-4)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5248
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3169 раз.
Подякували: 8601 раз.
 
Профіль
21
9
18
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Ну вот и намекнули на реальный уровень экономики страны и на то кого они собираются доить - нет не жирных котов, а остатки среднего класса (хотя на протяжении последнего года такие телодвижения они совершали регулярно, считая деньги в карманах обычных соотечественников:

Это реальный занавес.
Театр абсурда и цинизма.

https://news.finance.ua/ua/news/-/47988 ... ach-gryven

Все кто имеет больше 1 млн. грн. для наших чудотворцев стали богачами и нуждаются в налоге на роскошь.

В Україні транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень зараз платять власники машин віком до п’яти років і ціною від 375 мінімалок (трохи більше ніж 1,8 млн грн). Кабінет міністрів пропонує останню норму знизити до 200 мінімалок (1 млн грн).
не позорьтесь.
Любой адекватный человек в курсе, что минималку в поледние годы очень сильно подняли (примерно вдвое), и теперь речь идет лишь о приведении порога налогообложения в соответствие с этой увеличенной минималкой.

И это только идёт речь, примут, или не примут - ещё вопрос.
А по факту, на сегодня имеем смягчение налога на роскошь. Что в условиях имеющегося у нас расслоения общества, мягко говоря, странно.
juristkostya
 
Повідомлень: 3343
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 960 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:17

  vitaliian написав:в который раз поражаюсь колхозному курсобразованиюв наших банках, евро на форексе вырос, на межбанке тоже прибавил 13 коп (ко вчерашнему дню), зато вопреки всем трендам наши банки дружно снизили курс покупки на 5-25 коп. В нашем колхозе свой курс, и пфф им на форекс. Они наверное курсы с межбанка получают на следующий в конверте укрпочтой. Один ОТП более менее в адеквате.


Цыган берет от своих (с улицы 200-300 мах)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6221
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2589 раз.
Подякували: 1850 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6571657265736574>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Teo, vitaliian і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1996, 1997, 1998
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19977 2543072
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 23:27
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7246 1659271
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 122899
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20749)
09.10.2020 16:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.