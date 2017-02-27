Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:08

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................09.10.2020..........12.10.2020

дата розрахунку...............08.10.2020...........09.10.2020

Євро..................................33,2799................33,2791

Долар США.......................28,2836................28,2098...-0.26%

После полудня курс не изменился.

Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Раскачивались сегодня долго. После двойной порции кофе решили идти вниз и за 45 минут опустились на 2.5 копейки. После этого сузили спред на полкопейки сверху и остановились. К 12 сузили спред сверху еще на полкопейки, достигнув рабочего значения 2 копейки. Котировки подросшего в мире евро (доллар упал) демонстрируют противоположную динамику.

Справочный курс встретили котировками 28.1950 - 28.2150, что на 2.5 копейки ниже открытия.

После 12 опустились на 1.5 копейки. Немного постояв, развернулись и, оставшись без обеда, пошли вверх. К 14 поднялись на 2 копейки. Около 15 прибавили еще полкопейки.

Официальный курс встретили котировками 28.2050 - 28.2250. За день опустились на 1.5 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.



Я обычно заканчиваю обзор данными на время фиксации официального курса, но сегодня происходит что-то непонятное. После 15-30 сузили спред до 1.5 копеек и активно пошли вверх. Этот сузившийся спред, а также тот факт, что вечерняя торговля компенсировала работу в самое активное время ниже справочного курса, говорит об аномальной активности в конце пятницы. Не исключено, что покупатели сами загнали себя в ловушку, слишком долго выжидая выгодного курса.



Этот день в истории:

2019 - 24.7010 (-0) +350

2018 - 28.0814 (-0) +12



2017 - 26.5517 (-18)

2016 - 25.8409 (-4)