Кто-то подкинул Рыжика на выходные. Выжидали специально под конец дня. Посмотрим на следующей неделе продолжится ли тренд на укрепление, всё-таки ЗВР надо пополнять и выборы уже скоро.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:24
Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:29
С интересом почитал спор сторон о новых кредитах Великобритании - почему никто не удосужился обратиться с торговому балансу?
А он, как и полагается для сильной экономики, торгующей со слабой - в плюсе для британцев и в минусе для нас.
За 8 месяцев 2020-го мы продали в Британию 327 млн долларов, а Британия в Украину - на 424 млн долларов. Отрицательное сальдо - 96 млн долларов.
Причем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мы умудрились ухудшить торговый баланс, несмотря на сокращение объемов торговли. Так, наш экспорт составлял 385 млн долларов (на 17% больше, чем в 2020-м), а британский - 437 (на 3% больше, чем в 2020-м). Т.е. британские производители отделались легким испугом, а украинские - потеряли седьмую часть заказов.
Но что самое "занимательное" - британцы о своем маленьком минусе пекутся, возобновив кредитование экспорта, а мы о своем большом минусе - нет, не предоставив вообще никакой поддержки бизнесу...
И не нужно искать политики там, где ее нет - нам преподали мастер-класс по защите национальных интересов. У умных нужно брать не товарные кредиты, а уроки!
Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:32
Ну зато этот подброс на пустом рынке вселяет надежду в сердцах ростишек.
Значит уже не зря.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:58
На моменте
Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:00
Я получаю искреннее удовольствие, наблюдая, как Вы кайфуете от каждого снижения на 2 копейки. Депозит в декабре заканчивается или продали все зеленые запасы?
Уточню: я не отношусь к заклинателям курса Мне глубоко пофиг, вверх или вниз, у меня и доллар, и гривна есть. Я за объективность. Чего и Вам желаю.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:02
Я даже не представляю, что должно произойти в Украине, чтобы поменяться настроениями...
Сиюминутный рост-падение на 3-5 копеек - это смешно.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
по евро рост 16 коп, если б ещё банки с курсом приёма не тормозили, у 90% на приём курс как вчера упал так и лежит, хотя на межбанке вырос и на форексе 1,18 пробито
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 жов, 2020 16:09, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:08
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................09.10.2020..........12.10.2020
дата розрахунку...............08.10.2020...........09.10.2020
Євро..................................33,2799................33,2791
Долар США.......................28,2836................28,2098...-0.26%
После полудня курс не изменился.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Раскачивались сегодня долго. После двойной порции кофе решили идти вниз и за 45 минут опустились на 2.5 копейки. После этого сузили спред на полкопейки сверху и остановились. К 12 сузили спред сверху еще на полкопейки, достигнув рабочего значения 2 копейки. Котировки подросшего в мире евро (доллар упал) демонстрируют противоположную динамику.
Справочный курс встретили котировками 28.1950 - 28.2150, что на 2.5 копейки ниже открытия.
После 12 опустились на 1.5 копейки. Немного постояв, развернулись и, оставшись без обеда, пошли вверх. К 14 поднялись на 2 копейки. Около 15 прибавили еще полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 28.2050 - 28.2250. За день опустились на 1.5 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.
Я обычно заканчиваю обзор данными на время фиксации официального курса, но сегодня происходит что-то непонятное. После 15-30 сузили спред до 1.5 копеек и активно пошли вверх. Этот сузившийся спред, а также тот факт, что вечерняя торговля компенсировала работу в самое активное время ниже справочного курса, говорит об аномальной активности в конце пятницы. Не исключено, что покупатели сами загнали себя в ловушку, слишком долго выжидая выгодного курса.
Этот день в истории:
2019 - 24.7010 (-0) +350
2018 - 28.0814 (-0) +12
2017 - 26.5517 (-18)
2016 - 25.8409 (-4)
Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
не позорьтесь.
Любой адекватный человек в курсе, что минималку в поледние годы очень сильно подняли (примерно вдвое), и теперь речь идет лишь о приведении порога налогообложения в соответствие с этой увеличенной минималкой.
И это только идёт речь, примут, или не примут - ещё вопрос.
А по факту, на сегодня имеем смягчение налога на роскошь. Что в условиях имеющегося у нас расслоения общества, мягко говоря, странно.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:17
Цыган берет от своих (с улицы 200-300 мах)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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