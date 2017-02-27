не слушайте внутренний голос. рынок не пустой.
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:19
не слушайте внутренний голос. рынок не пустой.
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я вчера зашел в агриколь там тоже не захотели брать валюту, типа открывайте счёт, платите за обслуживание и т.д. Странный бизнес.
Евро сегодня добавил 20 копеек на межбанке а доллар +3 коп. 3 дня назад я приводил расчёты что на моменте в евро сидеть выгоднее (по крайней мере с лета 1.135 и до сих пор 1,1816 кто сидел в евро тот заработал больше)
я ни к ему не призываю просто делюсь впечатлениями.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не знаю, не знаю….) Я розумію, кошики індекси and ect.
Але на цьому тижні мої улюблені сирник із джемом та горішки із згущьонкою подорожчали з 90 до 95 та зі 130 до 145 грн/кг відповідно. Все в межах таргету 5+/-1%)
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