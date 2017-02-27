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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6571657265736574

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 189
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
19
28-29
72%
137
Більше 30
15%
28
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:19

  Captain Obvious написав:Ну зато этот подброс на пустом рынке вселяет надежду в сердцах ростишек. Значит уже не зря.

не слушайте внутренний голос. рынок не пустой.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:Цыган берет от своих (с улицы 200-300 мах)
я вчера зашел в агриколь там тоже не захотели брать валюту, типа открывайте счёт, платите за обслуживание и т.д. Странный бизнес.

Евро сегодня добавил 20 копеек на межбанке а доллар +3 коп. 3 дня назад я приводил расчёты что на моменте в евро сидеть выгоднее (по крайней мере с лета 1.135 и до сих пор 1,1816 кто сидел в евро тот заработал больше)

я ни к ему не призываю просто делюсь впечатлениями.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Инфляция в сентябре продолжает оставаться на низком, вдвое ниже целевого, уровне - 2,6% в годовом исчислении. ИПЦ с начала года - 1,7%.

Не знаю, не знаю….) Я розумію, кошики індекси and ect.
Але на цьому тижні мої улюблені сирник із джемом та горішки із згущьонкою подорожчали з 90 до 95 та зі 130 до 145 грн/кг відповідно. Все в межах таргету 5+/-1%)
Teo
 
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