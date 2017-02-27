Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:22

За даними НБУ, 9 жовтня він надав 5 млрд грн рефінансування для 14 банків на термін до 1820 днів під 6%, а також 300 млн грн - для одного банку на термін до 82 днів теж під 6%.



закончились столбики и начался отток депозитов. Как учетная ставка взлетит будут заново привлекать бывших депозитчиков, которые к тому времени уже успеют пристроить свои заначки. Интересно кому то кроме банков стало теплее от дешевых напечатанных денег?

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat