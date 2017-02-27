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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6572657365746575>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 189
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
19
28-29
72%
137
Більше 30
15%
28
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:19

  Captain Obvious написав:Ну зато этот подброс на пустом рынке вселяет надежду в сердцах ростишек. Значит уже не зря.

не слушайте внутренний голос. рынок не пустой.

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:Цыган берет от своих (с улицы 200-300 мах)
я вчера зашел в агриколь там тоже не захотели брать валюту, типа открывайте счёт, платите за обслуживание и т.д. Странный бизнес.

Евро сегодня добавил 20 копеек на межбанке а доллар +3 коп. 3 дня назад я приводил расчёты что на моменте в евро сидеть выгоднее (по крайней мере с лета 1.135 и до сих пор 1,1816 кто сидел в евро тот заработал больше)

я ни к чему не призываю, просто делюсь впечатлениями. Из минусов неадекватный спрэд по евро в наших банках. И кассы брать наличный евро не очень хотят (или мне не повезло)
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 жов, 2020 16:33, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:37

  vitaliian написав:
  prodigy написав:Цыган берет от своих (с улицы 200-300 мах)
я вчера зашел в агриколь там тоже не захотели брать валюту, типа открывайте счёт, платите за обслуживание и т.д. Странный бизнес.

Евро сегодня добавил 20 копеек на межбанке а доллар +3 коп. 3 дня назад я приводил расчёты что на моменте в евро сидеть выгоднее (по крайней мере с лета 1.135 и до сих пор 1,1816 кто сидел в евро тот заработал больше)

я ни к чему не призываю, просто делюсь впечатлениями. Из минусов неадекватный спрэд по евро в наших банках. И кассы брать наличный евро не очень хотят (или мне не повезло)


Да берут евро везде, это же не тугрики какие-то. Курс более менее актуализируется по форексу только на следующий день. И в банках курс евро бывает интереснее.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:02

Киев, Харьковская, по 28.25 можно взять
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:04

  vitaliian написав:
  prodigy написав:Цыган берет от своих (с улицы 200-300 мах)
я вчера зашел в агриколь там тоже не захотели брать валюту, типа открывайте счёт, платите за обслуживание и т.д. Странный бизнес.

Евро сегодня добавил 20 копеек на межбанке а доллар +3 коп. 3 дня назад я приводил расчёты что на моменте в евро сидеть выгоднее (по крайней мере с лета 1.135 и до сих пор 1,1816 кто сидел в евро тот заработал больше)

я ни к чему не призываю, просто делюсь впечатлениями. Из минусов неадекватный спрэд по евро в наших банках. И кассы брать наличный евро не очень хотят (или мне не повезло)


когда евро был 1,08 прекрасно брали...в банках сидят не дураки: евро подрос и вы хотите сдать банкам "дорогой" евро? поэтому и крутят носом

у меня (как клиента банка) взяли только 1к, приходите в Укргаз (там берут нормально), только курс не всегда в топе
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:когда евро был 1,08 прекрасно брали...в банках сидят не дураки: евро подрос и вы хотите сдать банкам "дорогой" евро? поэтому и крутят носом

у меня (как клиента банка) взяли только 1к, приходите в Укргаз (там берут нормально), только курс не всегда в топе
типа я дурак терять 10-15 коп на 1 евро. Я ж не одну тысячу сдаю.

За даними НБУ, в період з 5 по 9 жовтня він продав на міжбанку 8,7 млн дол, тоді як з 28 вересня по 2 жовтня - 51,1 млн дол, з 21 по 25 вересня - 160,5 млн дол, з 14 по 18 вересня - 71 млн дол.

Із 7 по 11 вересня НБУ купив на міжбанку 22,5 млн дол, з 31 серпня по 4 вересня - 11,5 млн дол, з 25 по 28 серпня - 68 млн дол, з 17 по 21 серпня - 129,5 млн дол, з 10 по 14 серпня - 223 млн дол, з 3 по 7 серпня - 40 млн дол.

За підсумками вересня НБУ продав валюти на 200 млн дол більше, ніж купив.

Всього з початку року НБУ викупив на ринку 4,51 млрд дол, а продав 3,58 млрд дол
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:11

  andrein написав:Господа, все валюты наших соседей с нового года обесценились на около 20%,

EUR/PLN в январе был 4,29, сейчас 4,46 (+3.9%)
USD/PLN в январе был 3.87 cейчас 3.78 (-2.3%)
Злотый же как-то держится
Anonim2666
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

За даними НБУ, 9 жовтня він надав 5 млрд грн рефінансування для 14 банків на термін до 1820 днів під 6%, а також 300 млн грн - для одного банку на термін до 82 днів теж під 6%.

закончились столбики и начался отток депозитов. Как учетная ставка взлетит будут заново привлекать бывших депозитчиков, которые к тому времени уже успеют пристроить свои заначки. Интересно кому то кроме банков стало теплее от дешевых напечатанных денег?
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:22

Результаты интервенций за неделю

За прошедшую неделю 05 - 09.10.2020 НБУ продал 8.7 млн. Из них:
- по единому курсу - 8.2;
- выбором выбора лучшей цены (тайная интервенция) - 0.5.
Это была первая тайная интервенция при нынешнем руководстве. Прошла удачно - участники рынка ничего не заметили.
Интервенция по единому курсу была осуществлена в понедельник, а методом лучшей цены во вторник. Я принял данные за вторник в анализе ликвидности за посторонний мусор, поскольку поводов для интервенции видно не было. Теперь могу предположить, что интервенция проходила до 10 часов, когда формировался рост на открытии. По всей видимости, продали мелкую сумму у кому-то, кто пытался таким образом задрать курс до начала активных торгов. Если я ничего не путаю, это первый случай пресечения подобного хулиганства. Будем наблюдать дальше.

Чистая покупка с начала года составила 926.3 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Как учетная ставка взлетит будут заново привлекать бывших депозитчиков, которые к тому времени уже успеют пристроить свои заначки.

Для этого не надо ждать, когда взлетит учетная ставка. Ставки по депозитам к ней не привязаны. Если банки массово столкнутся с недостатком ликвидности, они сами станут поднимать ставки.
Вот только объем тендерных депосертификатов намекает, что произойдет это еще не скоро.

За оперативную информацию спасибо.
Сибарит
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