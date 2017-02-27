А может они сначала посмотрели на Вашу фотку на форуме и решили та ну его ...
Не к столу будет сказано.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:44
А может они сначала посмотрели на Вашу фотку на форуме и решили та ну его ...
Не к столу будет сказано.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:51
Вечерний курс доллара (ПОВ, опт) 17-35:
Харьков 28.29 - 28.32 (утром 28.28 - 28.31), наблюдается курсовое разнообразие.
Диапазон котировок: 28.26..28.29 - 28.32..28.34, спред от 4 до 7 копеек.
В Чернигове и Полтаве по итогу дня наличный курс доллара также вырос.
В Сумах - относительная стабильность.
Чернигов 28.25 - 28.38 (28.24 - 28.34)
Сумы 28.20..28.25 - 28.35 (28.20 - 28.35)
Полтава 28.23..28.28 - 28.33..28.38 (28.22 - 28.32)
Всех с прошедшим днем банкира и хороших выходных ))
Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я с другим аватаром по банкам хожу)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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