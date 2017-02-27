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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6572657365746575

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 189
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
19
28-29
72%
137
Більше 30
15%
28
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:44

  vitaliian написав:
  prodigy написав:Цыган берет от своих (с улицы 200-300 мах)
я вчера зашел в агриколь там тоже не захотелибрать валюту, типа открывайте счёт, платите за обслуживание и т.д. Странный бизнес.

А может они сначала посмотрели на Вашу фотку на форуме и решили та ну его ...
:D :D :D Не к столу будет сказано.
VALONI
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:51

Вечерний курс доллара (ПОВ, опт) 17-35:

Харьков 28.29 - 28.32 (утром 28.28 - 28.31), наблюдается курсовое разнообразие.
Диапазон котировок: 28.26..28.29 - 28.32..28.34, спред от 4 до 7 копеек.

В Чернигове и Полтаве по итогу дня наличный курс доллара также вырос.
В Сумах - относительная стабильность.

Чернигов 28.25 - 28.38 (28.24 - 28.34)
Сумы 28.20..28.25 - 28.35 (28.20 - 28.35)
Полтава 28.23..28.28 - 28.33..28.38 (28.22 - 28.32)

Всех с прошедшим днем банкира и хороших выходных ))
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  VALONI написав:А может они сначала посмотрели на Вашу фотку на форуме и решили та ну ег
я с другим аватаром по банкам хожу)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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