А может они сначала посмотрели на Вашу фотку на форуме и решили та ну его ...
Не к столу будет сказано.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:44
А может они сначала посмотрели на Вашу фотку на форуме и решили та ну его ...
Не к столу будет сказано.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:51
Вечерний курс доллара (ПОВ, опт) 17-35:
Харьков 28.29 - 28.32 (утром 28.28 - 28.31), наблюдается курсовое разнообразие.
Диапазон котировок: 28.26..28.29 - 28.32..28.34, спред от 4 до 7 копеек.
В Чернигове и Полтаве по итогу дня наличный курс доллара также вырос.
В Сумах - относительная стабильность.
Чернигов 28.25 - 28.38 (28.24 - 28.34)
Сумы 28.20..28.25 - 28.35 (28.20 - 28.35)
Полтава 28.23..28.28 - 28.33..28.38 (28.22 - 28.32)
Всех с прошедшим днем банкира и хороших выходных ))
Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я с другим аватаром по банкам хожу)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:00
Ну выход всегда есть, но это для львов,
а не для зайцев и скунсов.
Вот они считают так:
https://news.finance.ua/ua/news/-/47997 ... -byudzhetu
А я считаю так:
1.Нехрен такой дефицит раздувать, и раздавать бабки направо и налево,
не заячье это дело разбрасывать деньги с вертолета,вначале пусть гривну сделают твердой хотя бы как болгарский лев - десятилетиями приблизительно 1 к 2 соотношение к евро.
2.Бюрократический аппарат на фиг под нож, на две части,одна пусть в Польшу на помидоры валит, другая пусть наконец работать научится, а не бабки по карманам рассовывать.
3.На таможенников на каждую заслуженную в нелегких боях с контрабандой с окладом в 5-8 тыс. грудь повесить по видеореестратору с передачей на центральный пункт, а то они от нищенских окладов скоро по мусорникам пойдут шакалить .
4.С приватом смогли закон принять (хотя еще неизвестно как там будет),в турборежиме пусть по зеленой энергетике еще примут,а то по сути вся страна,все 35 миллионов ,или сколько там пока осталось на несколько человек пашут.
5.Повышенный налог для крупного бизнеса,олигархата и т.п., так во многих странах поступают в трудные моменты.
6.Офшорка,трансферное ценообразование - пора упрощенку для жирных котов наконец-то ликвидировать,страшно ?да, но зато времени на эротические переписки и на вояжи в Давос не останется,отрабатывать будут избрание.
7.Мелкий бизнес - особенное семейный,на хрен забыть про эти кассовые аппараты (ну кроме золота,мобилок ,стиралок и т.п.)фиксированный налог и отмена всех визитов нахлебников на ближайшие 10 лет.
Как в Китае лозунг - обогащайтесь !
8.Европу не про ассоциацию надо просить, а то они только лес кругляк себе выбивают, их отсталая страна очень даже устраивает. Пусть помогут разобраться с нахомяченным в офшорных юрисдикциях,и вернут "честно заработанное" в т.ч. за последние годы (ну меньше биг-бордов и раздачи типа бесплатных масок станет), пусть половину себе за помощь,и нам хоть половину.
9.Судейско-прокурорский корпус по хорошему надо увольнять.
Всех.Без шуток и преувеличния.
Постепенно. И набирать молодняк после вузов, пусть не так законы знают, но непронафталиненные зато и не замазаны дерьмом по уши.
Ну и т.п.Не фиг пирамиды долговые все новые и новые придумывать.
За них потом все заплатят курсом доллара, уровнем цен и уровнем жизни.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:03
Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:56
Много текста ни о чём
Увольнять всех, но постепенно. Это как ???
Уволить всех сразу - молодняку просто не хватит опыта, а незнание законов создаст коллапс правовой системы
Увольнять постепенно - так молодняк быстро проникнется старыми принципами
И уже выбрали несистемного нового Зеленского, результат ты сам видищь.
В общем, фантастика на 4-м этаже
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:04
Ага, только набирать с госбюджетного обучения. ) А то ведь будут вложенное отбивать.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:06
Трамп согласовал следующий relief bill - возможно некоторое временное ослабление доллара ко всему, включая гривну. Но на месте церкви "па24" я бы на слишком многое не рассчитывал...
Kudlow: Trump approved revised relief package
Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:25
Гривна будто бы знала еще вчера. Самая первая из всех валют начала укрепляться!
Life is good.
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