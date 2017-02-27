Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:00

Moneta написав: Міністерство фінансів подало до Верховної Ради проєкт державного бюджету "жахливої якості" і його "треба рятувати".



Про це заявив голова комітету з фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Економічній правді.



За його словами, до бюджету є "маса" претензій.



"Перше і головне питання полягає в тому, що ми не бачимо джерела покриття дефіциту. Основне джерело покриття - ОВДП. Ми не бачимо таких грошей на ринку [і за такими ставками].



Тобто, або ми платимо шалені ставки і повертаємо нерезидентам все, причому беремо короткі гроші, як це було в першій половині 2019 року. Або ми емісію робимо з Нацбанком. Інших варіантів немає", - заявив Гетманцев. Міністерство фінансів подало до Верховної Ради проєкт державного бюджету "жахливої якості" і його "треба рятувати".Про це заявив голова комітету з фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Економічній правді.За його словами, до бюджету є "маса" претензій."Перше і головне питання полягає в тому, що ми не бачимо джерела покриття дефіциту. Основне джерело покриття - ОВДП. Ми не бачимо таких грошей на ринку [і за такими ставками].Тобто,і повертаємо нерезидентам все, причому беремо короткі гроші, як це було в першій половині 2019 року.Інших варіантів немає", - заявив Гетманцев.

Ну выход всегда есть, но это для львов,а не для зайцев и скунсов.Вот они считают так:А я считаю так:1.Нехрен такой дефицит раздувать, и раздавать бабки направо и налево,не заячье это дело разбрасывать деньги с вертолета,вначале пусть гривну сделают твердой хотя бы как болгарский лев - десятилетиями приблизительно 1 к 2 соотношение к евро.2.Бюрократический аппарат на фиг под нож, на две части,одна пусть в Польшу на помидоры валит, другая пусть наконец работать научится, а не бабки по карманам рассовывать.3.На таможенников на каждую заслуженную в нелегких боях с контрабандой с окладом в 5-8 тыс. грудь повесить по видеореестратору с передачей на центральный пункт, а то они от нищенских окладов скоро по мусорникам пойдут шакалить .4.С приватом смогли закон принять (хотя еще неизвестно как там будет),в турборежиме пусть по зеленой энергетике еще примут,а то по сути вся страна,все 35 миллионов ,или сколько там пока осталось на несколько человек пашут.5.Повышенный налог для крупного бизнеса,олигархата и т.п., так во многих странах поступают в трудные моменты.6.Офшорка,трансферное ценообразование - пора упрощенку для жирных котов наконец-то ликвидировать,страшно ?да, но зато времени на эротические переписки и на вояжи в Давос не останется,отрабатывать будут избрание.7.Мелкий бизнес - особенное семейный,на хрен забыть про эти кассовые аппараты (ну кроме золота,мобилок ,стиралок и т.п.)фиксированный налог и отмена всех визитов нахлебников на ближайшие 10 лет.Как в Китае лозунг - обогащайтесь !8.Европу не про ассоциацию надо просить, а то они только лес кругляк себе выбивают, их отсталая страна очень даже устраивает. Пусть помогут разобраться с нахомяченным в офшорных юрисдикциях,и вернут "честно заработанное" в т.ч. за последние годы (ну меньше биг-бордов и раздачи типа бесплатных масок станет), пусть половину себе за помощь,и нам хоть половину.9.Судейско-прокурорский корпус по хорошему надо увольнять.Всех.Без шуток и преувеличния.Постепенно. И набирать молодняк после вузов, пусть не так законы знают, но непронафталиненные зато и не замазаны дерьмом по уши.Ну и т.п.Не фиг пирамиды долговые все новые и новые придумывать.За них потом все заплатят курсом доллара, уровнем цен и уровнем жизни.