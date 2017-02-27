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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6574657565766577>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 189
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
19
28-29
72%
137
Більше 30
15%
28
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:30

  fin написав:А мы на па24 и не рассчитываем. Нам нормально будет и па27!


нормально для чего? чтобы слинять с грндепо в $?
не думаю что с минфином и нбу вы найдете понимание :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:32

  pesikot написав:Увольнять всех, но постепенно. Это как ???

Это когда первая половина прокурорского состава не прошла аттестацию первой волны, а вторая половина была почикана на второй волне. )
  pesikot написав:Уволить всех сразу - молодняку просто не хватит опыта, а незнание законов создаст коллапс правовой системы

Коллапс уже в наличии.
  pesikot написав:Увольнять постепенно - так молодняк быстро проникнется старыми принципами

Что-то мне подсказывает молодняк идет по стопам родителей (семейственность/кастовость). Поэтому он приходит уже с определенным заделом.
  pesikot написав:И уже выбрали несистемного нового Зеленского, результат ты сам видищь.

Да, аттестацию провели при Зеленском. Тех кто знал работу и брал "ушли", по всей видимости остались те кто не знает и берет.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:32

  Амвросий написав:я уже выше задавал вопрос - почему бы эти иностранные купюры не получить под ставку 2-3% у депозитчиков?


не путайте кредит із депозитом.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:43

  zРадио написав:Трамп согласовал следующий relief bill - возможно некоторое временное ослабление доллара ко всему, включая гривну. Но на месте церкви "па24" я бы на слишком многое не рассчитывал...

Kudlow: Trump approved revised relief package
https://www.teletrader.com/kudlow-trump ... internal=1

и евро +80 пунктов за день
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:55

  Moneta написав:
  fin написав:А мы на па24 и не рассчитываем. Нам нормально будет и па27!


нормально для чего? чтобы слинять с грндепо в $?
не думаю что с минфином и нбу вы найдете понимание :mrgreen:


многие люди ждут курс 24,,,25 и ставки по гривнедепо 18%...20%
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:00

  uaprofi написав:
  Moneta написав:
  fin написав:А мы на па24 и не рассчитываем. Нам нормально будет и па27!


нормально для чего? чтобы слинять с грндепо в $?
не думаю что с минфином и нбу вы найдете понимание :mrgreen:


многие люди ждут курс 24,,,25 и ставки по гривнедепо 18%...20%
Поддерживаю. Ждут.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:06

Сделайте, как было до 2014 года: ставка по депозиту в Ощаде 17,5% и не облагалось 19,5% налогом! И народ снова понесет деньги на депозиты.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:Сделайте, как было до 2014 года: ставка по депозиту в Ощаде 17,5% и не облагалось 19,5% налогом! И народ снова понесет деньги на депозиты.
для этого надо вернуть чивокуню и азирова.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  tumos написав:Ага, только набирать с госбюджетного обучения.
на бюджете как раз самые ушлые что купили себе бюджет
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:.Европу не про ассоциацию надо просить, а то они только лес кругляк себе выбивают, их отсталая страна очень даже устраивает. Пусть помогут разобраться с нахомяченным в офшорных юрисдикциях,и вернут "честно заработанное" в т.ч. за последние годы (ну меньше биг-бордов и раздачи типа бесплатных масок станет), пусть половину себе за помощь,и нам хоть половину.

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