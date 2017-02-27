Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:30
fin написав:
А мы на па24 и не рассчитываем. Нам нормально будет и па27!
нормально для чего? чтобы слинять с грндепо в $?
не думаю что с минфином и нбу вы найдете понимание
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:32
pesikot написав:
Увольнять всех, но постепенно. Это как ???
Это когда первая половина прокурорского состава не прошла аттестацию первой волны, а вторая половина была почикана на второй волне. )
pesikot написав:
Уволить всех сразу - молодняку просто не хватит опыта, а незнание законов создаст коллапс правовой системы
Коллапс уже в наличии.
pesikot написав:
Увольнять постепенно - так молодняк быстро проникнется старыми принципами
Что-то мне подсказывает молодняк идет по стопам родителей (семейственность/кастовость). Поэтому он приходит уже с определенным заделом.
pesikot написав:
И уже выбрали несистемного нового Зеленского, результат ты сам видищь.
Да, аттестацию провели при Зеленском. Тех кто знал работу и брал "ушли", по всей видимости остались те кто не знает и берет.
tumos
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:32
Амвросий написав:
я уже выше задавал вопрос - почему бы эти иностранные купюры не получить под ставку 2-3% у депозитчиков?
не путайте кредит із депозитом.
sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:43
zРадио написав:
Трамп согласовал следующий relief bill - возможно некоторое временное ослабление доллара ко всему, включая гривну. Но на месте церкви "па24" я бы на слишком многое не рассчитывал...
Kudlow: Trump approved revised relief package https://www.teletrader.com/kudlow-trump ... internal=1
и евро +80 пунктов за день
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:55
Moneta написав: fin написав:
А мы на па24 и не рассчитываем. Нам нормально будет и па27!
нормально для чего? чтобы слинять с грндепо в $?
не думаю что с минфином и нбу вы найдете понимание
многие люди ждут курс 24,,,25 и ставки по гривнедепо 18%...20%
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:00
uaprofi написав: Moneta написав: fin написав:
А мы на па24 и не рассчитываем. Нам нормально будет и па27!
нормально для чего? чтобы слинять с грндепо в $?
не думаю что с минфином и нбу вы найдете понимание
многие люди ждут курс 24,,,25 и ставки по гривнедепо 18%...20%
Поддерживаю. Ждут.
fin
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:06
Сделайте, как было до 2014 года: ставка по депозиту в Ощаде 17,5% и не облагалось 19,5% налогом! И народ снова понесет деньги на депозиты.
fin
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:08
fin написав:
Сделайте, как было до 2014 года: ставка по депозиту в Ощаде 17,5% и не облагалось 19,5% налогом! И народ снова понесет деньги на депозиты.
для этого надо вернуть чивокуню и азирова.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:24
tumos написав:
Ага, только набирать с госбюджетного обучения.
на бюджете как раз самые ушлые что купили себе бюджет
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:32
Автор77 написав:
.Европу не про ассоциацию надо просить, а то они только лес кругляк себе выбивают, их отсталая страна очень даже устраивает. Пусть помогут разобраться с нахомяченным в офшорных юрисдикциях,и вернут "честно заработанное" в т.ч. за последние годы (ну меньше биг-бордов и раздачи типа бесплатных масок станет), пусть половину себе за помощь,и нам хоть половину.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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