Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:30

fin написав: А мы на па24 и не рассчитываем. Нам нормально будет и па27! А мы на па24 и не рассчитываем. Нам нормально будет и па27!



нормально для чего? чтобы слинять с грндепо в $?

не думаю что с минфином и нбу вы найдете понимание нормально для чего? чтобы слинять с грндепо в $?не думаю что с минфином и нбу вы найдете понимание

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.