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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6574657565766577

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 189
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
19
28-29
72%
137
Більше 30
15%
28
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Corpocrator написав:(Амвросий, готовы кредитовать на таких условиях?)

Я не Амвросий но на таких условихя кредитовать готов. Сейчас даже в Украине это очень хороший процент, для европейских депозитчиков это вообще манна небесная, там 1% при вкладе на год - уже подарок судьбы.

К слову для Братании депозиты менее чем на полгода это что-то странное. На такие сроки открывается easy access - обычный сберегательный счёт, по таким сейчас 0,1-0,4%. А вот депозиты на 2-7 лет как раз в порядке вещей.

Вопрос: почему государтво занимает не у меня?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:47

  vitaliian написав:
  fin написав:Сделайте, как было до 2014 года: ставка по депозиту в Ощаде 17,5% и не облагалось 19,5% налогом! И народ снова понесет деньги на депозиты.
для этого надо вернуть чивокуню и азирова.

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:57

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Corpocrator написав:(Амвросий, готовы кредитовать на таких условиях?)

Я не Амвросий но на таких условихя кредитовать готов. Сейчас даже в Украине это очень хороший процент, для европейских депозитчиков это вообще манна небесная, там 1% при вкладе на год - уже подарок судьбы.

К слову для Братании депозиты менее чем на полгода это что-то странное. На такие сроки открывается easy access - обычный сберегательный счёт, по таким сейчас 0,1-0,4%. А вот депозиты на 2-7 лет как раз в порядке вещей.

Вопрос: почему государтво занимает не у меня?

Столько млрд валюты под матрасом... ))) А если пока Вы первый подматрасник готовый под 3,5%, то сколько конкретно купюр что бы мы прикинули сколько ещё подматрасников нам собрать )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliy_berdinskikh написав:Вопрос: почему государтво занимает не у меня?
овгз доступны населению в чём проблема?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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