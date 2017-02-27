Corpocrator написав:(Амвросий, готовы кредитовать на таких условиях?)
Я не Амвросий но на таких условихя кредитовать готов. Сейчас даже в Украине это очень хороший процент, для европейских депозитчиков это вообще манна небесная, там 1% при вкладе на год - уже подарок судьбы.
К слову для Братании депозиты менее чем на полгода это что-то странное. На такие сроки открывается easy access - обычный сберегательный счёт, по таким сейчас 0,1-0,4%. А вот депозиты на 2-7 лет как раз в порядке вещей.
Вопрос: почему государтво занимает не у меня?
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Corpocrator написав:(Амвросий, готовы кредитовать на таких условиях?)
Я не Амвросий но на таких условихя кредитовать готов. Сейчас даже в Украине это очень хороший процент, для европейских депозитчиков это вообще манна небесная, там 1% при вкладе на год - уже подарок судьбы.
К слову для Братании депозиты менее чем на полгода это что-то странное. На такие сроки открывается easy access - обычный сберегательный счёт, по таким сейчас 0,1-0,4%. А вот депозиты на 2-7 лет как раз в порядке вещей.
Вопрос: почему государтво занимает не у меня?
Столько млрд валюты под матрасом... ))) А если пока Вы первый подматрасник готовый под 3,5%, то сколько конкретно купюр что бы мы прикинули сколько ещё подматрасников нам собрать )))