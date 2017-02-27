Corpocrator написав:(Амвросий, готовы кредитовать на таких условиях?)
Я не Амвросий но на таких условихя кредитовать готов. Сейчас даже в Украине это очень хороший процент, для европейских депозитчиков это вообще манна небесная, там 1% при вкладе на год - уже подарок судьбы.
К слову для Братании депозиты менее чем на полгода это что-то странное. На такие сроки открывается easy access - обычный сберегательный счёт, по таким сейчас 0,1-0,4%. А вот депозиты на 2-7 лет как раз в порядке вещей.
Вопрос: почему государтво занимает не у меня?
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Corpocrator написав:(Амвросий, готовы кредитовать на таких условиях?)
Я не Амвросий но на таких условихя кредитовать готов. Сейчас даже в Украине это очень хороший процент, для европейских депозитчиков это вообще манна небесная, там 1% при вкладе на год - уже подарок судьбы.
К слову для Братании депозиты менее чем на полгода это что-то странное. На такие сроки открывается easy access - обычный сберегательный счёт, по таким сейчас 0,1-0,4%. А вот депозиты на 2-7 лет как раз в порядке вещей.
Вопрос: почему государтво занимает не у меня?
Столько млрд валюты под матрасом... ))) А если пока Вы первый подматрасник готовый под 3,5%, то сколько конкретно купюр что бы мы прикинули сколько ещё подматрасников нам собрать )))
vitaliian написав:овгз доступны населению в чём проблема?
от 100 000? ты шутишь?
может в пороге входа и ответ на ваш вопрос? неинтересно государству привлекать ваши 500$
vitaliy_berdinskikh написав:К слову для Братании депозиты менее чем на полгода это что-то странное. На такие сроки открывается easy access - обычный сберегательный счёт, по таким сейчас 0,1-0,4%. А вот депозиты на 2-7 лет как раз в порядке вещей.
в альфе есть депозит в валюте на 5 лет. % хороший.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:овгз доступны населению в чём проблема?
от 100 000? ты шутишь?
может в пороге входа и ответ на ваш вопрос? неинтересно государству привлекать ваши 500$
Так ты определись: интересно государству, доступно населению? или не интерсно госдураству и недоступно населению?
vitaliian написав:
vitaliy_berdinskikh написав:К слову для Братании депозиты менее чем на полгода это что-то странное. На такие сроки открывается easy access - обычный сберегательный счёт, по таким сейчас 0,1-0,4%. А вот депозиты на 2-7 лет как раз в порядке вещей.
в альфе есть депозит в валюте на 5 лет. % хороший.
При 20000? Это даже круче чем вход в ОВГЗ. И это точно не для населения.
В единственной стабильной валюте там всего 2,5% от 2500 что тоже уже далеко не для всякого населения.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh написав:Так ты определись: интересно государству, доступно населению?
доступно в смысле на рынке есть такой инструмент, а порог входа отсекает бомжей, которым дорога в альфу там от 300$ на 5 лет 4,75% дают (грязью конечно). Отсекать бомжей - нормальная практика. В вас не видят инвестора.
vitaliy_berdinskikh написав:В единственной стабильной валюте там всего 2,5% от 2500 что тоже уже далеко не для всякого населения.
уточняйте вы про какую валюту говорите?
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
А вот в Британии и Польше ситуация обратная. И если о Британии у меня только чисто теоретические познания из-за невозможности стать клиентом классического банка или хотя бы революта, то в Польше мне доступны возможности инвестировать в том числе и в польские ОВГЗ начиная от суммы 100 злотых.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift