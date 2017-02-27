Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:22

vitaliian написав: vitaliy_berdinskikh написав: И если о Британии у меня только чисто теоретические познания из-за невозможности стать клиентом классического банка или хотя бы революта, то в Польше мне доступны возможности инвестировать в том числе и в польские ОВГЗ начиная от суммы 100 злотых. И если о Британии у меня только чисто теоретические познания из-за невозможности стать клиентом классического банка или хотя бы революта, то в Польше мне доступны возможности инвестировать в том числе и в польские ОВГЗ начиная от суммы 100 злотых. впечатляет, а смысл? Если у вас нет лишних 100+ тысяч гривен, зачем вам вообще овгз и прочие инвест.инструменты?

до 100 000 гривень , і дали можливість клієнтам купувати папери в інтернет-банку. Нова опція з'явилася в Приват24 20 березня 2020 року. Донедавна купити ОВДП в ПриватБанку могли лише ті, зто має мільйон гривень. Послуга була, скажімо так, «не для всіх», і надавалася тільки в VIP-відділеннях. У банку вирішили це виправити і зробили її доступнішою. Поріг входу в таку інвестицію зменшили в 10 разів -, і дали можливість клієнтам купувати папери в інтернет-банку. Нова опція з'явилася в Приват24 20 березня 2020 року. https://finance.ua/ua/credits/kak-kupit ... z-privat24 впечатляет, а смысл? Если у вас нет лишних 100+ тысяч гривен, зачем вам вообще овгз и прочие инвест.инструменты?

Во времена небезызвестного чивокуни и азирова в далеком 2012 году в ощадбанке продавались облигации от 500 баксов и без всяких комиссийВ гривнях тоже было вроде.Могли бы и сейчас сделать такое на массового клиента. 100 тыс грн (3-4 ты$) может и нет у пересичного, а 500 баксов/15-20 "лишних" тыс грн под матрасом есть у многих, даже у тех, кто прикидывается совсем нищим. Было бы желание их привлечь. Но это ж никому не нужно. Главное, чтоб иностранные /"иностранные" инвесторы были удовлетворены.ПС. А эти могут только придумать "нулевую амнистию" - покажи бабло и размести его на овгз или депозите на год (в обязательном порядке) - выглядит как явное гопничество.