RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6575657665776578

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 190
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
19
28-29
73%
138
Більше 30
15%
28
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliy_berdinskikh написав:И если о Британии у меня только чисто теоретические познания из-за невозможности стать клиентом классического банка или хотя бы революта, то в Польше мне доступны возможности инвестировать в том числе и в польские ОВГЗ начиная от суммы 100 злотых.
впечатляет, а смысл? Если у вас нет лишних 100+ тысяч гривен, зачем вам вообще овгз и прочие инвест.инструменты?
Донедавна купити ОВДП в ПриватБанку могли лише ті, зто має мільйон гривень. Послуга була, скажімо так, «не для всіх», і надавалася тільки в VIP-відділеннях. У банку вирішили це виправити і зробили її доступнішою. Поріг входу в таку інвестицію зменшили в 10 разів - до 100 000 гривень, і дали можливість клієнтам купувати папери в інтернет-банку. Нова опція з'явилася в Приват24 20 березня 2020 року.https://finance.ua/ua/credits/kak-kupit ... z-privat24
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4640
З нами з: 06.04.16
Подякував: 984 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Если у вас нет 100 тысяч гривен зачем вам вообще овгз и прочие инвест.инструменты?

По ОВГЗ не платится налог.
ОВГЗ имеет больший рейтинг доверия чем депозиты, по крайне мере в Европе, потому как раз для инвестиций и просто сохранения сбережений - хороший инструмент. Для более прибыльных (но и конечно же более рисковых) инвестиций там есть и выход на акции.

А депозиты там, по крайне мере в Британии и Польше, это средсво борьбы с инфляцией и то не всегда получается выиграть в борьбе. Таких "дурных" процентов как у нас - у них нет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1570
З нами з: 06.08.19
Подякував: 369 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliy_berdinskikh написав:ОВГЗ имеет больший рейтинг доверия чем депозиты, по крайне мере в Европе, потому как раз для инвестиций и просто сохранения сбережений - хороший инструмент. Для более прибыльных (но и конечно же более рисковых) инвестиций там есть и выход на акции.

А депозиты там, по крайне мере в Британии и Польше, это средсво борьбы с инфляцией и то не всегда получается выиграть в борьбе. Таких "дурных" процентов как у нас - у них нет.
ну с дурных процентов не грех и налог заплатить ) хотя я считаю % по гривневым депозитам и овгз низкими, а эффективность налога на мизерную доходность депозитов - спорной. Какая власть так и живём.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4640
З нами з: 06.04.16
Подякував: 984 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:40

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:Если у вас нет 100 тысяч гривен зачем вам вообще овгз и прочие инвест.инструменты?
По ОВГЗ не платится налог.
ОВГЗ имеет больший рейтинг доверия чем депозиты, по крайне мере в Европе, потому как раз для инвестиций и просто сохранения сбережений - хороший инструмент. Для более прибыльных (но и конечно же более рисковых) инвестиций там есть и выход на акции.
Из ОВГЗ, в отличие от депозитов, можно выйти практически в любой момент пусть и с дисконтом//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 2347
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Из ОВГЗ, в отличие от депозитов, можно выйти практически в любой момент пусть и с дисконто
из текущих счетов с повышенным % на остаток тоже (с большинства даже без дисконта). Для мелких сумм самое то. А с крупными уже сложнее, фонд покрывает только 200к.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 09 жов, 2020 21:55, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4640
З нами з: 06.04.16
Подякував: 984 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:55

  vitaliy_berdinskikh написав:А депозиты там, по крайне мере в Британии и Польше, это средсво борьбы с инфляцией и то не всегда получается выиграть в борьбе. Таких "дурных" процентов как у нас - у них нет.


Проценты зависят от рисков и уровней девальвации. По евро и фунту и близко нет таких рисков и нет N-кратной девальвации за последние 20-30 лет. Поэтому и проценты естественно ниже.

А есле проценты низкие а риск высокий с периодическим N-кратным девалом, то какой смысл тогда в гривне?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2613
З нами з: 26.02.09
Подякував: 317 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:21

Металлургические предприятия Украины в январе-сентябре 2020 года сократили поступления от экспорта черных металлов на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $5 млрд 740,549 млн

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС), на черные металлы за этот период пришлось 16,39% общего объема поступлений от экспорта товаров против 18,7% за девять месяцев прошлого года.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 817
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:22

  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:И если о Британии у меня только чисто теоретические познания из-за невозможности стать клиентом классического банка или хотя бы революта, то в Польше мне доступны возможности инвестировать в том числе и в польские ОВГЗ начиная от суммы 100 злотых.
впечатляет, а смысл? Если у вас нет лишних 100+ тысяч гривен, зачем вам вообще овгз и прочие инвест.инструменты?
Донедавна купити ОВДП в ПриватБанку могли лише ті, зто має мільйон гривень. Послуга була, скажімо так, «не для всіх», і надавалася тільки в VIP-відділеннях. У банку вирішили це виправити і зробили її доступнішою. Поріг входу в таку інвестицію зменшили в 10 разів - до 100 000 гривень, і дали можливість клієнтам купувати папери в інтернет-банку. Нова опція з'явилася в Приват24 20 березня 2020 року.https://finance.ua/ua/credits/kak-kupit ... z-privat24


Во времена небезызвестного чивокуни и азирова в далеком 2012 году в ощадбанке продавались облигации от 500 баксов и без всяких комиссий
https://lb.ua/economics/2012/10/03/1729 ... yskim.html
В гривнях тоже было вроде.
Могли бы и сейчас сделать такое на массового клиента. 100 тыс грн (3-4 ты$) может и нет у пересичного, а 500 баксов/15-20 "лишних" тыс грн под матрасом есть у многих, даже у тех, кто прикидывается совсем нищим. Было бы желание их привлечь. Но это ж никому не нужно. Главное, чтоб иностранные /"иностранные" инвесторы были удовлетворены. :?
ПС. А эти могут только придумать "нулевую амнистию" - покажи бабло и размести его на овгз или депозите на год (в обязательном порядке) - выглядит как явное гопничество. :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 09 жов, 2020 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2495
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 1024 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Завидное упортство в желании дать себя подстричь еще разок.

В любом случае гешефт иностранных/"иностранных" и прикорытных инвесторов оплатит пэрэсичный. В ЛЮБОМ.

До момента фундаментальных изменений самой государственной сути, до момента пока охлократия не станет демократией, до момента пока смысл слова Республика не будет понятен критической массе населения - будем иметь клептократию.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1131
З нами з: 06.01.15
Подякував: 221 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:38

  Corpocrator написав:Завидное упортство в желании дать себя подстричь еще разок.

В любом случае гешефт иностранных/"иностранных" и прикорытных инвесторов оплатит пэрэсичный. В ЛЮБОМ.



Кому-то тогда не выплатили? Я не слышал о таком.

Понятное дело, сейчас привлекать под 9+ процента баксы - это дорого, но под 4-6 - зайдет нормально, а гривну - под от 10 - тоже многие согласятся. На депозиты же несут. В данном случае для пересичного что депозит, что облигация - значения особого не имеет.

И как раз наши керманычи, плохо это или хорошо, слишком ответственно относятся к выплатам по долговым обязательствам.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2495
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 1024 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6575657665776578
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Вкладчик1234, ЛАД і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
519 123106
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 жов, 2020 16:52
vitaliian
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1996, 1997, 1998
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19977 2543492
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 23:27
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7246 1659348
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.