vitaliy_berdinskikh написав:И если о Британии у меня только чисто теоретические познания из-за невозможности стать клиентом классического банка или хотя бы революта, то в Польше мне доступны возможности инвестировать в том числе и в польские ОВГЗ начиная от суммы 100 злотых.
впечатляет, а смысл? Если у вас нет лишних 100+ тысяч гривен, зачем вам вообще овгз и прочие инвест.инструменты?
Донедавна купити ОВДП в ПриватБанку могли лише ті, зто має мільйон гривень. Послуга була, скажімо так, «не для всіх», і надавалася тільки в VIP-відділеннях. У банку вирішили це виправити і зробили її доступнішою. Поріг входу в таку інвестицію зменшили в 10 разів - до 100 000 гривень, і дали можливість клієнтам купувати папери в інтернет-банку. Нова опція з'явилася в Приват24 20 березня 2020 року.https://finance.ua/ua/credits/kak-kupit ... z-privat24
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:Если у вас нет 100 тысяч гривен зачем вам вообще овгз и прочие инвест.инструменты?
По ОВГЗ не платится налог. ОВГЗ имеет больший рейтинг доверия чем депозиты, по крайне мере в Европе, потому как раз для инвестиций и просто сохранения сбережений - хороший инструмент. Для более прибыльных (но и конечно же более рисковых) инвестиций там есть и выход на акции.
А депозиты там, по крайне мере в Британии и Польше, это средсво борьбы с инфляцией и то не всегда получается выиграть в борьбе. Таких "дурных" процентов как у нас - у них нет.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:ОВГЗ имеет больший рейтинг доверия чем депозиты, по крайне мере в Европе, потому как раз для инвестиций и просто сохранения сбережений - хороший инструмент. Для более прибыльных (но и конечно же более рисковых) инвестиций там есть и выход на акции.
А депозиты там, по крайне мере в Британии и Польше, это средсво борьбы с инфляцией и то не всегда получается выиграть в борьбе. Таких "дурных" процентов как у нас - у них нет.
ну с дурных процентов не грех и налог заплатить ) хотя я считаю % по гривневым депозитам и овгз низкими, а эффективность налога на мизерную доходность депозитов - спорной. Какая власть так и живём.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:Если у вас нет 100 тысяч гривен зачем вам вообще овгз и прочие инвест.инструменты?
По ОВГЗ не платится налог. ОВГЗ имеет больший рейтинг доверия чем депозиты, по крайне мере в Европе, потому как раз для инвестиций и просто сохранения сбережений - хороший инструмент. Для более прибыльных (но и конечно же более рисковых) инвестиций там есть и выход на акции.
Из ОВГЗ, в отличие от депозитов, можно выйти практически в любой момент пусть и с дисконтом//)
vitaliy_berdinskikh написав:А депозиты там, по крайне мере в Британии и Польше, это средсво борьбы с инфляцией и то не всегда получается выиграть в борьбе. Таких "дурных" процентов как у нас - у них нет.
Проценты зависят от рисков и уровней девальвации. По евро и фунту и близко нет таких рисков и нет N-кратной девальвации за последние 20-30 лет. Поэтому и проценты естественно ниже.
А есле проценты низкие а риск высокий с периодическим N-кратным девалом, то какой смысл тогда в гривне?
Металлургические предприятия Украины в январе-сентябре 2020 года сократили поступления от экспорта черных металлов на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $5 млрд 740,549 млн
Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС), на черные металлы за этот период пришлось 16,39% общего объема поступлений от экспорта товаров против 18,7% за девять месяцев прошлого года.
vitaliy_berdinskikh написав:И если о Британии у меня только чисто теоретические познания из-за невозможности стать клиентом классического банка или хотя бы революта, то в Польше мне доступны возможности инвестировать в том числе и в польские ОВГЗ начиная от суммы 100 злотых.
впечатляет, а смысл? Если у вас нет лишних 100+ тысяч гривен, зачем вам вообще овгз и прочие инвест.инструменты?
Донедавна купити ОВДП в ПриватБанку могли лише ті, зто має мільйон гривень. Послуга була, скажімо так, «не для всіх», і надавалася тільки в VIP-відділеннях. У банку вирішили це виправити і зробили її доступнішою. Поріг входу в таку інвестицію зменшили в 10 разів - до 100 000 гривень, і дали можливість клієнтам купувати папери в інтернет-банку. Нова опція з'явилася в Приват24 20 березня 2020 року.https://finance.ua/ua/credits/kak-kupit ... z-privat24
Во времена небезызвестного чивокуни и азирова в далеком 2012 году в ощадбанке продавались облигации от 500 баксов и без всяких комиссий https://lb.ua/economics/2012/10/03/1729 ... yskim.html В гривнях тоже было вроде. Могли бы и сейчас сделать такое на массового клиента. 100 тыс грн (3-4 ты$) может и нет у пересичного, а 500 баксов/15-20 "лишних" тыс грн под матрасом есть у многих, даже у тех, кто прикидывается совсем нищим. Было бы желание их привлечь. Но это ж никому не нужно. Главное, чтоб иностранные /"иностранные" инвесторы были удовлетворены. ПС. А эти могут только придумать "нулевую амнистию" - покажи бабло и размести его на овгз или депозите на год (в обязательном порядке) - выглядит как явное гопничество.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 09 жов, 2020 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Завидное упортство в желании дать себя подстричь еще разок.
В любом случае гешефт иностранных/"иностранных" и прикорытных инвесторов оплатит пэрэсичный. В ЛЮБОМ.
До момента фундаментальных изменений самой государственной сути, до момента пока охлократия не станет демократией, до момента пока смысл слова Республика не будет понятен критической массе населения - будем иметь клептократию.
Corpocrator написав:Завидное упортство в желании дать себя подстричь еще разок.
В любом случае гешефт иностранных/"иностранных" и прикорытных инвесторов оплатит пэрэсичный. В ЛЮБОМ.
Кому-то тогда не выплатили? Я не слышал о таком.
Понятное дело, сейчас привлекать под 9+ процента баксы - это дорого, но под 4-6 - зайдет нормально, а гривну - под от 10 - тоже многие согласятся. На депозиты же несут. В данном случае для пересичного что депозит, что облигация - значения особого не имеет.
И как раз наши керманычи, плохо это или хорошо, слишком ответственно относятся к выплатам по долговым обязательствам.
п.с Ну а вопрос, кто заплатит в конечном итоге - это уже другой вопрос. Главное создать такой инструмент, а не явно стать задом к собственным гражданам А дело каждого уже выбирать, нужно оно ему или нет.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 09 жов, 2020 22:44, всього редагувалось 1 раз.