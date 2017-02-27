RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6576657765786579

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 190
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
19
28-29
73%
138
Більше 30
15%
28
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:На депозиты же несут.

За даними НБУ, 9 жовтня він надав 5 млрд грн рефінансування для 14 банків на термін до 1820 днів під 6%, а також 300 млн грн - для одного банку на термін до 82 днів теж під 6%.

Нагадаємо, 2 жовтня регулятор надав для банку "Кліринговий дім" 62,5 млн грн рефінансування на термін до 83 днів під 6%.

25 вересня НБУ надав для трьох банків 359,5 млн грн рефінансування строком до 84 днів під 6%: банк "Авангард" залучив позику на 50 млн грн, а "Кредит Дніпро" - на 9,5 млн грн. Назву третьої фінустанови, яка залучила 300 млн грн, регулятор не озвучив, слід розуміти, з огляду на те, що рефінанс був наданий на термін до 30 днів (у таких випадках НБУ дані не розкриває).

18 вересня регулятор виділив для "Радабанку" 100 млн грн рефінансування на термін до 84 днів під 6%.

11 вересня НБУ надав для 7-ми банків 1,9 млрд грн рефінансування під 6% на термін до 1820 днів. Відповідні позики отримали Укрексімбанк (515 млн грн), Таскомбанк (500 млн грн), Кредобанк (450 млн грн), РВС Банк (304 млн грн), Радабанк (80 млн грн), Укрбудінвестбанк (48 млн грн), УБРР (12 млн грн).

4 вересня регулятор виділив рефінансуваня на 100 млн грн під 6% на термін до 84 днів для банку "Січ".

28 серпня три банки отримали від НБУ 930 млн грн рефінансування на термін до 84 днів під 6%: Кредобанк (600 млн грн), Акордбанк (320 млн грн), УБРР (10 млн грн).

21 серпня регулятор надав для банку "Авангард" 60 млн грн рефінансування під 6% на термін до 84 днів.

14 серпня НБУ виділив для 11 банків 4,75 млрд грн рефінансування під 6% на термін до 1820 днів. Крім того, три банки отримали позики на 90,6 млн грн під 6% на строк до 84 днів. Як уточнював НБУ, рефінансування отримали такі банки: Укрексімбанк (2,9 млрд грн), Таскомбанк (500 млн грн), Акордбанк (450 млн грн), Кристалбанк (218 млн грн), Авангард (190 млн грн), РВС Банк (117 млн грн), МІБ (100 млн грн), Радабанк (100 млн грн), КІБ (75 млн грн), Український капітал (56 млн грн), УБРР (50 млн грн), Грант (48 млн грн), Місто Банк (28,6 млн грн), Січ (14 млн грн).

7 серпня НБУ надав рефінансування на термін до 84 днів під 6% для Таскомбанку (400 млн грн), ІНГ Банку (200 млн грн), банку "Авангард" (140 млн грн), Січ (110 млн грн), КІБ (37 млн грн), Місто Банку (18,3 млн грн)

За даними НБУ, на 1 серпня найбільші борги по рефінансуванню були в банку "Південний" (2,8 млрд грн), Альфа-Банку (2 млрд грн), ПУМБ (1,9 млрд грн), Акордбанку (710 млн грн), Кредобанку (650 млн грн), ІНГ Банку (600 млн грн), Ощадбанку (526 млн грн), Авангард (470 млн грн), Глобус (424 млн грн), Райффайзен Банку Аваль (400 млн грн).

видимо не сильно несут.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4645
З нами з: 06.04.16
Подякував: 985 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:На депозиты же несут.


Уже не так охотно
По данным регулятора, депозитный портфель за август уменьшился на 0,5%.

Ждем итоги сентября.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1576
З нами з: 06.08.19
Подякував: 369 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:53

Посольство США в Украине вслед за Международным валютным фондом выразило обеспокоенность по поводу выговора первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и замглавы Дмитрию Сологубу.

Об этом сказано в сообщении посольства в Twitter, обнародованном в пятницу, 9 октября.

"Мы разделяем обеспокоенность МВФ по поводу недавнего голосования Совета НБУ по выговору заместителям председателя НБУ Рожковой и Сологубу. Крепкий и независимый Национальный Банк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития Украины", - говорится в сообщении.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 818
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6576657765786579
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian, zРадио, ЛОБ і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
519 123140
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 жов, 2020 16:52
vitaliian
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1996, 1997, 1998
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19977 2543558
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 23:27
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7246 1659363
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18705)
10.10.2020 00:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.