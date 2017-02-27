Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:42

Alex2007 написав: На депозиты же несут. На депозиты же несут.

За даними НБУ, 9 жовтня він надав 5 млрд грн рефінансування для 14 банків на термін до 1820 днів під 6%, а також 300 млн грн - для одного банку на термін до 82 днів теж під 6%.Нагадаємо, 2 жовтня регулятор надав для банку "Кліринговий дім" 62,5 млн грн рефінансування на термін до 83 днів під 6%.25 вересня НБУ надав для трьох банків 359,5 млн грн рефінансування строком до 84 днів під 6%: банк "Авангард" залучив позику на 50 млн грн, а "Кредит Дніпро" - на 9,5 млн грн. Назву третьої фінустанови, яка залучила 300 млн грн, регулятор не озвучив, слід розуміти, з огляду на те, що рефінанс був наданий на термін до 30 днів (у таких випадках НБУ дані не розкриває).18 вересня регулятор виділив для "Радабанку" 100 млн грн рефінансування на термін до 84 днів під 6%.11 вересня НБУ надав для 7-ми банків 1,9 млрд грн рефінансування під 6% на термін до 1820 днів. Відповідні позики отримали Укрексімбанк (515 млн грн), Таскомбанк (500 млн грн), Кредобанк (450 млн грн), РВС Банк (304 млн грн), Радабанк (80 млн грн), Укрбудінвестбанк (48 млн грн), УБРР (12 млн грн).4 вересня регулятор виділив рефінансуваня на 100 млн грн під 6% на термін до 84 днів для банку "Січ".28 серпня три банки отримали від НБУ 930 млн грн рефінансування на термін до 84 днів під 6%: Кредобанк (600 млн грн), Акордбанк (320 млн грн), УБРР (10 млн грн).21 серпня регулятор надав для банку "Авангард" 60 млн грн рефінансування під 6% на термін до 84 днів.14 серпня НБУ виділив для 11 банків 4,75 млрд грн рефінансування під 6% на термін до 1820 днів. Крім того, три банки отримали позики на 90,6 млн грн під 6% на строк до 84 днів. Як уточнював НБУ, рефінансування отримали такі банки: Укрексімбанк (2,9 млрд грн), Таскомбанк (500 млн грн), Акордбанк (450 млн грн), Кристалбанк (218 млн грн), Авангард (190 млн грн), РВС Банк (117 млн грн), МІБ (100 млн грн), Радабанк (100 млн грн), КІБ (75 млн грн), Український капітал (56 млн грн), УБРР (50 млн грн), Грант (48 млн грн), Місто Банк (28,6 млн грн), Січ (14 млн грн).7 серпня НБУ надав рефінансування на термін до 84 днів під 6% для Таскомбанку (400 млн грн), ІНГ Банку (200 млн грн), банку "Авангард" (140 млн грн), Січ (110 млн грн), КІБ (37 млн грн), Місто Банку (18,3 млн грн)За даними НБУ, на 1 серпня найбільші борги по рефінансуванню були в банку "Південний" (2,8 млрд грн), Альфа-Банку (2 млрд грн), ПУМБ (1,9 млрд грн), Акордбанку (710 млн грн), Кредобанку (650 млн грн), ІНГ Банку (600 млн грн), Ощадбанку (526 млн грн), Авангард (470 млн грн), Глобус (424 млн грн), Райффайзен Банку Аваль (400 млн грн).видимо не сильно несут.