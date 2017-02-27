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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6576657765786579

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 190
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
19
28-29
73%
138
Більше 30
15%
28
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:На депозиты же несут.

За даними НБУ, 9 жовтня він надав 5 млрд грн рефінансування для 14 банків на термін до 1820 днів під 6%, а також 300 млн грн - для одного банку на термін до 82 днів теж під 6%.

Нагадаємо, 2 жовтня регулятор надав для банку "Кліринговий дім" 62,5 млн грн рефінансування на термін до 83 днів під 6%.

25 вересня НБУ надав для трьох банків 359,5 млн грн рефінансування строком до 84 днів під 6%: банк "Авангард" залучив позику на 50 млн грн, а "Кредит Дніпро" - на 9,5 млн грн. Назву третьої фінустанови, яка залучила 300 млн грн, регулятор не озвучив, слід розуміти, з огляду на те, що рефінанс був наданий на термін до 30 днів (у таких випадках НБУ дані не розкриває).

18 вересня регулятор виділив для "Радабанку" 100 млн грн рефінансування на термін до 84 днів під 6%.

11 вересня НБУ надав для 7-ми банків 1,9 млрд грн рефінансування під 6% на термін до 1820 днів. Відповідні позики отримали Укрексімбанк (515 млн грн), Таскомбанк (500 млн грн), Кредобанк (450 млн грн), РВС Банк (304 млн грн), Радабанк (80 млн грн), Укрбудінвестбанк (48 млн грн), УБРР (12 млн грн).

4 вересня регулятор виділив рефінансуваня на 100 млн грн під 6% на термін до 84 днів для банку "Січ".

28 серпня три банки отримали від НБУ 930 млн грн рефінансування на термін до 84 днів під 6%: Кредобанк (600 млн грн), Акордбанк (320 млн грн), УБРР (10 млн грн).

21 серпня регулятор надав для банку "Авангард" 60 млн грн рефінансування під 6% на термін до 84 днів.

14 серпня НБУ виділив для 11 банків 4,75 млрд грн рефінансування під 6% на термін до 1820 днів. Крім того, три банки отримали позики на 90,6 млн грн під 6% на строк до 84 днів. Як уточнював НБУ, рефінансування отримали такі банки: Укрексімбанк (2,9 млрд грн), Таскомбанк (500 млн грн), Акордбанк (450 млн грн), Кристалбанк (218 млн грн), Авангард (190 млн грн), РВС Банк (117 млн грн), МІБ (100 млн грн), Радабанк (100 млн грн), КІБ (75 млн грн), Український капітал (56 млн грн), УБРР (50 млн грн), Грант (48 млн грн), Місто Банк (28,6 млн грн), Січ (14 млн грн).

7 серпня НБУ надав рефінансування на термін до 84 днів під 6% для Таскомбанку (400 млн грн), ІНГ Банку (200 млн грн), банку "Авангард" (140 млн грн), Січ (110 млн грн), КІБ (37 млн грн), Місто Банку (18,3 млн грн)

За даними НБУ, на 1 серпня найбільші борги по рефінансуванню були в банку "Південний" (2,8 млрд грн), Альфа-Банку (2 млрд грн), ПУМБ (1,9 млрд грн), Акордбанку (710 млн грн), Кредобанку (650 млн грн), ІНГ Банку (600 млн грн), Ощадбанку (526 млн грн), Авангард (470 млн грн), Глобус (424 млн грн), Райффайзен Банку Аваль (400 млн грн).

видимо не сильно несут.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:На депозиты же несут.


Уже не так охотно
По данным регулятора, депозитный портфель за август уменьшился на 0,5%.

Ждем итоги сентября.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:53

Посольство США в Украине вслед за Международным валютным фондом выразило обеспокоенность по поводу выговора первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и замглавы Дмитрию Сологубу.

Об этом сказано в сообщении посольства в Twitter, обнародованном в пятницу, 9 октября.

"Мы разделяем обеспокоенность МВФ по поводу недавнего голосования Совета НБУ по выговору заместителям председателя НБУ Рожковой и Сологубу. Крепкий и независимый Национальный Банк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития Украины", - говорится в сообщении.
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 01:29

  vitaliian написав:
За даними НБУ, на 1 серпня найбільші борги по рефінансуванню були в банку "Південний" (2,8 млрд грн), Альфа-Банку (2 млрд грн), ПУМБ (1,9 млрд грн), Акордбанку (710 млн грн), Кредобанку (650 млн грн), ІНГ Банку (600 млн грн), Ощадбанку (526 млн грн), Авангард (470 млн грн), Глобус (424 млн грн), Райффайзен Банку Аваль (400 млн грн).

видимо не сильно несут.


Там больше проблема с невозвратными кредитами, а Аваль да, своей дурной политикой растерял всех депозитчиков. Например меня в 2019 году, я им закинул по акции по 15 % 200к (январь 2019), хотя рядом был Моно по 17%, но мне не принципиально было. Так они автопролонгацию уже через полгода мне поставили 12%. И нельзя как в Монобанке почти ничего онлайн сделать. Я прихожу, что за дела, мы так не договаривались, мне не принципиально, но это нагло, а я так не люблю, отдавайте деньги. Сотрудница сначала да, конечно, сейчас распечатаем три формы, вы подпишете и все. Сижу уже 15 минут, все подписал, приходят такие :) - у нас для ВАС супер предложение - 14,5% годовых депозит! Я спросил а как же ваша автопролонгация на 12% - что это было? Вообщем они тоже не знают. А раз они не знают, как можно доверять - банки ж это о доверии...
VALONI
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 02:52

  VALONI написав:у нас для ВАС супер предложение - 14,5% годовых депозит! Я спросил а как же ваша автопролонгация на 12% - что это было? Вообщем они тоже не знают. А раз они не знают, как можно доверять - банки ж это о доверии...

Индивидуальные условия под ФГВФЛ не попадают.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 09:16

  Zebra написав:
  VALONI написав:у нас для ВАС супер предложение - 14,5% годовых депозит! Я спросил а как же ваша автопролонгация на 12% - что это было? Вообщем они тоже не знают. А раз они не знают, как можно доверять - банки ж это о доверии...

Индивидуальные условия под ФГВФЛ не попадают.

это смотря как оформить. Был такой фидо банк он к каждому депозиту от 20 тыс кроме % платил 1200 раз в квартал "коммуналку", затем ушёл под фонд, тело депозита и % вернули полностью. Если в договоре %ты как на сайте то можно не бояться, остальное пусть бонусами оформляют.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Очень Добренькое Утро !

Здоровья и Удачи Всем !
Сегодня теща (87 лет ) попросила купить ей лотерейные билеты Забава и Мегалот ,от мяса отказалась .
На мой вопрос зачем , ответила , что хочет переехать в другой район Запорожья .
Живет возле Дубовой рощи (парк отдыха , уточки , лебеди , магазины ,базар , все рядом )
Вероятность удачи 1 на 5,5 миллиона .
Вроде и таблетки пьет ( я слежу), а все равно деменция побеждает .

Сьездил на базар и обратно.
Курс 28.20-28.35.
Те кто вчера вечером ставили 28.40 вернулись на 28.35
Всем всего наилучшего , и теще выиграть !
холява
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 10:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

биды на выходных растут, гривна есть, спрос не угас
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 10:57

  Zebra написав:биды на выходных растут, гривна есть, спрос не угас


а шо там ваш любімий індекс банана :)
вчора купував по 18 за кіло
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 10:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:платил 1200 раз в квартал "коммуналку"


"комунальні" депозити є і зараз
рвс банк
+50грн !
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