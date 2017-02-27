Додано: Суб 10 жов, 2020 01:29

vitaliian написав:

За даними НБУ, на 1 серпня найбільші борги по рефінансуванню були в банку "Південний" (2,8 млрд грн), Альфа-Банку (2 млрд грн), ПУМБ (1,9 млрд грн), Акордбанку (710 млн грн), Кредобанку (650 млн грн), ІНГ Банку (600 млн грн), Ощадбанку (526 млн грн), Авангард (470 млн грн), Глобус (424 млн грн), Райффайзен Банку Аваль (400 млн грн).



видимо не сильно несут. За даними НБУ, на 1 серпня найбільші борги по рефінансуванню були в банку "Південний" (2,8 млрд грн), Альфа-Банку (2 млрд грн), ПУМБ (1,9 млрд грн), Акордбанку (710 млн грн), Кредобанку (650 млн грн), ІНГ Банку (600 млн грн), Ощадбанку (526 млн грн), Авангард (470 млн грн), Глобус (424 млн грн), Райффайзен Банку Аваль (400 млн грн).видимо не сильно несут.

Там больше проблема с невозвратными кредитами, а Аваль да, своей дурной политикой растерял всех депозитчиков. Например меня в 2019 году, я им закинул по акции по 15 % 200к (январь 2019), хотя рядом был Моно по 17%, но мне не принципиально было. Так они автопролонгацию уже через полгода мне поставили 12%. И нельзя как в Монобанке почти ничего онлайн сделать. Я прихожу, что за дела, мы так не договаривались, мне не принципиально, но это нагло, а я так не люблю, отдавайте деньги. Сотрудница сначала да, конечно, сейчас распечатаем три формы, вы подпишете и все. Сижу уже 15 минут, все подписал, приходят такие- у нас для ВАС супер предложение - 14,5% годовых депозит! Я спросил а как же ваша автопролонгация на 12% - что это было? Вообщем они тоже не знают. А раз они не знают, как можно доверять - банки ж это о доверии...