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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6577657865796580

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 190
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
19
28-29
73%
138
Більше 30
15%
28
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 11:09

  greenozon написав:
  Zebra написав:биды на выходных растут, гривна есть, спрос не угас


а шо там ваш любімий індекс банана :)
вчора купував по 18 за кіло

сколько можно уже объяснять - моя примета бинарная - пока кило бананов дешевле доллара - гривна будет и дальше падать, наоборот - гривна будет укрепляться

возможно связано с ослаблением банановых экономик, к которым коррумпированную украинскую тоже можно причислить
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 12:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

к НГ ожидаю па 27
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 12:32

  Yuri_61 написав:к НГ ожидаю па 27

К новому году если что и может подешеветь из-за сезонного фактора, так это злотый и евро - в США на заработки ездят мало.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 12:47

  Yuri_61 написав:к НГ ожидаю па 27
Приветствую. Аналогично, 27-27,5.
fin
 
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  #<1 ... 6577657865796580
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