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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 жов, 2020 11:09
greenozon написав: Zebra написав:
биды на выходных растут, гривна есть, спрос не угас
а шо там ваш любімий індекс банана
вчора купував по 18 за кіло
сколько можно уже объяснять - моя примета бинарная - пока кило бананов дешевле доллара - гривна будет и дальше падать, наоборот - гривна будет укрепляться
возможно связано с ослаблением банановых экономик, к которым коррумпированную украинскую тоже можно причислить
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Додано: Суб 10 жов, 2020 12:22
к НГ ожидаю па 27
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Yuri_61
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Додано: Суб 10 жов, 2020 12:32
Yuri_61 написав:
к НГ ожидаю па 27
К новому году если что и может подешеветь из-за сезонного фактора, так это злотый и евро - в США на заработки ездят мало.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Суб 10 жов, 2020 12:47
Yuri_61 написав:
к НГ ожидаю па 27
Приветствую. Аналогично, 27-27,5.
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