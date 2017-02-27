VALONI написав:у нас для ВАС супер предложение - 14,5% годовых депозит! Я спросил а как же ваша автопролонгация на 12% - что это было? Вообщем они тоже не знают. А раз они не знают, как можно доверять - банки ж это о доверии...
Индивидуальные условия под ФГВФЛ не попадают.
Аваль и ФГВФЛ - не думаю что до этого дойдет в обозримом будущем.
По 27 мы увидим разве что в следующем году летом, и то, если нам будут давать новые кредиты или покупать ОВГЗ, чего при нынешних ставках не будет. А вот на следующей неделе можем приблизиться к 28...28.1 грн/$ с дальнейшим трендом на укрепление гривны. Но регулятор вряд ли пустит ниже отметки 27.7-27.8. В общем, конец октября-начало ноября будет последняя возможность запрыгнуть в уходящий зимний вагон, где нас будут ожидать 29...29.5...30/$.
Striker написав:По 27 мы увидим разве что в следующем году летом, и то, если нам будут давать новые кредиты или покупать ОВГЗ, чего при нынешних ставках не будет. А вот на следующей неделе можем приблизиться к 28...28.1 грн/$ с дальнейшим трендом на укрепление гривны. Но регулятор вряд ли пустит ниже отметки 27.7-27.8. В общем, конец октября-начало ноября будет последняя возможность запрыгнуть в уходящий зимний вагон, где нас будут ожидать 29...29.5...30/$.
какой смысл мечтать от курсе 27, если сахар +25% и др продукты за год +10%
курс 30-35 самое то, а 40 еще лучше
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Ахметов на сегодня - не главный лоббист девальвации. У него в портфеле уже доля активов с выручкой в гривне (ДТЭК, ПУМБ, Медиагруппа Украина, СК Аска, Вега, Эста-Холдинг) не ниже таковой в валюте (Метинвест, HarvEast, Corum).
Ключевые бенефициары дешевой гривны нынче - это агрохолдинги, экспортирующие доминирующие долю своего продукта. А среди олигархов - Пинчук, Жеваго, Коломойский.