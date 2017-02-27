забудьте про 24, 25, 26, 27, и 28 тоже скоро уйдёт в прошлое.
плавно к н.г. уходим к 29 - 29,5
это лера, рожкова и смолий и их схема по огвз была для спекулянтов на рынке бумаг.
сейчас ввп, показатели безработицы и мвф. а там полный аут.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 жов, 2020 14:51
забудьте про 24, 25, 26, 27, и 28 тоже скоро уйдёт в прошлое.
плавно к н.г. уходим к 29 - 29,5
это лера, рожкова и смолий и их схема по огвз была для спекулянтов на рынке бумаг.
сейчас ввп, показатели безработицы и мвф. а там полный аут.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 10 жов, 2020 15:09
Додано: Суб 10 жов, 2020 15:32
Если не отменят нафиг. Американцам уже собираются напечатать и раздать 2 трюлика. Спасайте свои сбережения. Баксу каюк. Владельцев баксов натянут на огромный афроамериканский кукан. Тарьте золото, серебро и платину, можно и палладий, хоть он и дорогой, вопрос уже не в нынешней цене, гиперок грядет.
Додано: Суб 10 жов, 2020 15:33
+31% за год гривен в обращении
Додано: Суб 10 жов, 2020 15:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
это 150% отразится на курсе но никто не знает когда. Только девал 2015 года был спровоцирован внутренними причинами, остальные девалы были реакцией на внешние кризисы.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 10 жов, 2020 15:44
Та обсуждали уже, так оно и есть, другое дело, что рост денежной массы в США аналогичный.
Додано: Суб 10 жов, 2020 15:46
Там тоже не полностью внутренние. См. цены на коммоды к концу 2014-го года и динамику индекса бакса. Плюс еще добавилось, что янек спустил звр и набрался долгов и все спалил на курс 8, потом новые ворюжки к власти пришли и целый год мвф не осмеливалася никак начать давать кредиты, а старые надо было отдавать, еще и путлер напал. Вот и получилось все сразу. Если б не 5 ярдов от МВФа в марте 2015-го, практически, в последний момент, был бы дефолт в течении нескольких месяцев, потому что в ЗВР уже оставалось всего 4 ярда. Другой вопрос, что надо было воспользоваться этой патовой ситуацией, когда, фактически, уже было нечего терять, и выторговать у внешних кредиторов бОльшие уступки, но не с нашими керманычами.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 10 жов, 2020 15:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 10 жов, 2020 15:50
закладка 2.3, столбик 3
Додано: Суб 10 жов, 2020 15:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
если баксу каюк, то гривне тем более потом будет жо....
я затарился в ком. недвигу уже давно и спокойно себя чувствую.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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