Додано: Суб 10 жов, 2020 15:46

vitaliian написав: Zebra написав: +31% за год гривен в обращении +31% за год гривен в обращении это 150% отразится на курсе но никто не знает когда. Только девал 2015 года был спровоцирован внутренними причинами, остальные девалы были реакцией на внешние кризисы. это 150% отразится на курсе но никто не знает когда. Только девал 2015 года был спровоцирован внутренними причинами, остальные девалы были реакцией на внешние кризисы.

Там тоже не полностью внутренние. См. цены на коммоды к концу 2014-го года и динамику индекса бакса. Плюс еще добавилось, что янек спустил звр и набрался долгов и все спалил на курс 8, потом новые ворюжки к власти пришли и целый год мвф не осмеливалася никак начать давать кредиты, а старые надо было отдавать, еще и путлер напал. Вот и получилось все сразу. Если б не 5 ярдов от МВФа в марте 2015-го, практически, в последний момент, был бы дефолт в течении нескольких месяцев, потому что в ЗВР уже оставалось всего 4 ярда. Другой вопрос, что надо было воспользоваться этой патовой ситуацией, когда, фактически, уже было нечего терять, и выторговать у внешних кредиторов бОльшие уступки, но не с нашими керманычами.