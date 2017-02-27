забудьте про 24, 25, 26, 27, и 28 тоже скоро уйдёт в прошлое. плавно к н.г. уходим к 29 - 29,5 это лера, рожкова и смолий и их схема по огвз была для спекулянтов на рынке бумаг. сейчас ввп, показатели безработицы и мвф. а там полный аут.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
забудьте про 24, 25, 26, 27, и 28 тоже скоро уйдёт в прошлое. плавно к н.г. уходим к 29 - 29,5 это лера, рожкова и смолий и их схема по огвз была для спекулянтов на рынке бумаг. сейчас ввп, показатели безработицы и мвф. а там полный аут.
забудьте про 24, 25, 26, 27, и 28 тоже скоро уйдёт в прошлое. плавно к н.г. уходим к 29 - 29,5 это лера, рожкова и смолий и их схема по огвз была для спекулянтов на рынке бумаг. сейчас ввп, показатели безработицы и мвф. а там полный аут.
Если не отменят нафиг. Американцам уже собираются напечатать и раздать 2 трюлика. Спасайте свои сбережения. Баксу каюк. Владельцев баксов натянут на огромный афроамериканский кукан. Тарьте золото, серебро и платину, можно и палладий, хоть он и дорогой, вопрос уже не в нынешней цене, гиперок грядет.
Striker написав:По 27 мы увидим разве что в следующем году летом, и то, если нам будут давать новые кредиты или покупать ОВГЗ, чего при нынешних ставках не будет. А вот на следующей неделе можем приблизиться к 28...28.1 грн/$ с дальнейшим трендом на укрепление гривны. Но регулятор вряд ли пустит ниже отметки 27.7-27.8. В общем, конец октября-начало ноября будет последняя возможность запрыгнуть в уходящий зимний вагон, где нас будут ожидать 29...29.5...30/$.
какой смысл мечтать от курсе 27, если сахар +25% и др продукты за год +10%
это 150% отразится на курсе но никто не знает когда. Только девал 2015 года был спровоцирован внутренними причинами, остальные девалы были реакцией на внешние кризисы.
Там тоже не полностью внутренние. См. цены на коммоды к концу 2014-го года и динамику индекса бакса. Плюс еще добавилось, что янек спустил звр и набрался долгов и все спалил на курс 8, потом новые ворюжки к власти пришли и целый год мвф не осмеливалася никак начать давать кредиты, а старые надо было отдавать, еще и путлер напал. Вот и получилось все сразу. Если б не 5 ярдов от МВФа в марте 2015-го, практически, в последний момент, был бы дефолт в течении нескольких месяцев, потому что в ЗВР уже оставалось всего 4 ярда. Другой вопрос, что надо было воспользоваться этой патовой ситуацией, когда, фактически, уже было нечего терять, и выторговать у внешних кредиторов бОльшие уступки, но не с нашими керманычами.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 10 жов, 2020 15:54, всього редагувалось 2 разів.
hxbbgaf написав:Если не отменят нафиг. Американцам уже собираются напечатать и раздать 2 трюлика. Спасайте свои сбережения. Баксу каюк. Владельцев баксов натянут на огромный афроамериканский кукан. Тарьте золото, серебро и платину, можно и палладий, хоть он и дорогой, вопрос уже не в нынешней цене, гиперок грядет.
если баксу каюк, то гривне тем более потом будет жо.... я затарился в ком. недвигу уже давно и спокойно себя чувствую.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.