RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6579658065816582>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 190
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
19
28-29
73%
138
Більше 30
15%
28
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 14:51

  fin написав:
  Yuri_61 написав:к НГ ожидаю па 27
Приветствую. Аналогично, 27-27,5.


забудьте про 24, 25, 26, 27, и 28 тоже скоро уйдёт в прошлое.
плавно к н.г. уходим к 29 - 29,5 :P
это лера, рожкова и смолий и их схема по огвз была для спекулянтов на рынке бумаг.
сейчас ввп, показатели безработицы и мвф. а там полный аут. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5172
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:09

  Игорь Алексеевич написав:
  fin написав:
  Yuri_61 написав:к НГ ожидаю па 27
Приветствую. Аналогично, 27-27,5.
Ну-ну!!Посмотрим.

забудьте про 24, 25, 26, 27, и 28 тоже скоро уйдёт в прошлое.
плавно к н.г. уходим к 29 - 29,5 :P
это лера, рожкова и смолий и их схема по огвз была для спекулянтов на рынке бумаг.
сейчас ввп, показатели безработицы и мвф. а там полный аут. :roll:
fin
 
Повідомлень: 317
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:32

  Игорь Алексеевич написав:
  fin написав:
  Yuri_61 написав:к НГ ожидаю па 27
Приветствую. Аналогично, 27-27,5.


забудьте про 24, 25, 26, 27, и 28 тоже скоро уйдёт в прошлое.
плавно к н.г. уходим к 29 - 29,5 :P
это лера, рожкова и смолий и их схема по огвз была для спекулянтов на рынке бумаг.
сейчас ввп, показатели безработицы и мвф. а там полный аут. :roll:

Если не отменят нафиг. Американцам уже собираются напечатать и раздать 2 трюлика. Спасайте свои сбережения. Баксу каюк. Владельцев баксов натянут на огромный афроамериканский кукан. Тарьте золото, серебро и платину, можно и палладий, хоть он и дорогой, вопрос уже не в нынешней цене, гиперок грядет.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21838
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1588 раз.
Подякували: 2262 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:33

  prodigy написав:
  Striker написав:По 27 мы увидим разве что в следующем году летом, и то, если нам будут давать новые кредиты или покупать ОВГЗ, чего при нынешних ставках не будет. А вот на следующей неделе можем приблизиться к 28...28.1 грн/$ с дальнейшим трендом на укрепление гривны. Но регулятор вряд ли пустит ниже отметки 27.7-27.8. В общем, конец октября-начало ноября будет последняя возможность запрыгнуть в уходящий зимний вагон, где нас будут ожидать 29...29.5...30/$.


какой смысл мечтать от курсе 27, если сахар +25% и др продукты за год +10%

курс 30-35 самое то, а 40 еще лучше

+31% за год гривен в обращении
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8955
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1059 раз.
Подякували: 1505 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:43

+31% за год гривен в обращении
пруф в студию
Yuri_61
 
Повідомлень: 2110
З нами з: 30.09.15
Подякував: 223 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:+31% за год гривен в обращении
это 150% отразится на курсе но никто не знает когда. Только девал 2015 года был спровоцирован внутренними причинами, остальные девалы были реакцией на внешние кризисы.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4660
З нами з: 06.04.16
Подякував: 987 раз.
Подякували: 1334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:44

Та обсуждали уже, так оно и есть, другое дело, что рост денежной массы в США аналогичный.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21838
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1588 раз.
Подякували: 2262 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:46

  vitaliian написав:
  Zebra написав:+31% за год гривен в обращении
это 150% отразится на курсе но никто не знает когда. Только девал 2015 года был спровоцирован внутренними причинами, остальные девалы были реакцией на внешние кризисы.

Там тоже не полностью внутренние. См. цены на коммоды к концу 2014-го года и динамику индекса бакса. Плюс еще добавилось, что янек спустил звр и набрался долгов и все спалил на курс 8, потом новые ворюжки к власти пришли и целый год мвф не осмеливалася никак начать давать кредиты, а старые надо было отдавать, еще и путлер напал. Вот и получилось все сразу. Если б не 5 ярдов от МВФа в марте 2015-го, практически, в последний момент, был бы дефолт в течении нескольких месяцев, потому что в ЗВР уже оставалось всего 4 ярда. Другой вопрос, что надо было воспользоваться этой патовой ситуацией, когда, фактически, уже было нечего терять, и выторговать у внешних кредиторов бОльшие уступки, но не с нашими керманычами.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 10 жов, 2020 15:54, всього редагувалось 2 разів.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21838
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1588 раз.
Подякували: 2262 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:50

  Yuri_61 написав:
+31% за год гривен в обращении
пруф в студию

https://bank.gov.ua/files/3.1-Monetary_Statistics.xlsx

закладка 2.3, столбик 3
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8955
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1059 раз.
Подякували: 1505 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:Если не отменят нафиг. Американцам уже собираются напечатать и раздать 2 трюлика. Спасайте свои сбережения. Баксу каюк. Владельцев баксов натянут на огромный афроамериканский кукан. Тарьте золото, серебро и платину, можно и палладий, хоть он и дорогой, вопрос уже не в нынешней цене, гиперок грядет.


если баксу каюк, то гривне тем более потом будет жо....
я затарился в ком. недвигу уже давно и спокойно себя чувствую. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5172
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6579658065816582>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: profdur і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1997, 1998, 1999
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19980 2544628
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 жов, 2020 15:10
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
519 123413
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 жов, 2020 16:52
vitaliian
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7246 1659518
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.