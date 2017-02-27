В США вся печатаемая денежная масса обеспечена с кратным запасом стоимостью американских компаний. Пока там пузырь не рухнет, доллар будет живее всех живых. А гривна - ничем не обеспеченная коррупционная бумажка.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 жов, 2020 15:54
В США вся печатаемая денежная масса обеспечена с кратным запасом стоимостью американских компаний. Пока там пузырь не рухнет, доллар будет живее всех живых. А гривна - ничем не обеспеченная коррупционная бумажка.
Додано: Суб 10 жов, 2020 15:55
Та понятно, я и не говорю, что в какой-то фиатной валюте будет спасение.
И весной спокойно было, когда она вся пустая стояла?
Додано: Суб 10 жов, 2020 15:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
прямого влияния на курс это не имеет, монетизация экономики и так низкая, другое дело где осядет вся эта масса, чем её будут связывать.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 10 жов, 2020 15:56
Обеспечена дутым пузырем? Х..еновое обеспечение. Наоборот, это фондовый пузырь обеспечен печатным станком и только на нем и на верящих в дальнейших рост влошенцах (а это уже элемент финансовой пирамиды) и держится. Или скажете, могла быть какая-то иная причина для роста стоимости акций в десятки раз за несколько лет?
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 10 жов, 2020 15:58, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 10 жов, 2020 15:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
у меня не стояла.
все обьекты работали, только по своей методике запуска покупателей.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 10 жов, 2020 16:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 10 жов, 2020 16:17
[quote="5074845:холява"]Очень Добренькое Утро !
Здоровья и Удачи Всем !
Сьездил на базар и обратно.
Курс 28.20-28.35.
Те кто вчера вечером ставили 28.40 вернулись на 28.35
Опять Здравствуйте !
Сходил к свахе , везде 28.30-31 28.40.
НАКОЛДОВАЛА ЧТО ЛИ ?
Додано: Суб 10 жов, 2020 16:28
Посчитайте сколько стоит Тесла на фондовом рынке и сколько стоят услуги водителей по всему миру за год, например. А потом скажите, если через 5 лет 10% водителей будут заменены хардом и софтом от Теслы - то насколько Тесла сейчас недооценена и успокойтесь наконец за доллар.
Переживать за доллар нужно будет начинать когда Apple, Google, Facebook, Tesla проиграют в мировой конкуренции ЗетаФону, ТикТаку, КукуМобилю и др. всем известным брендам.
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