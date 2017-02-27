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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6579658065816582

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 190
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
19
28-29
73%
138
Більше 30
15%
28
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:54

  hxbbgaf написав:Та обсуждали уже, так оно и есть, другое дело, что рост денежной массы в США аналогичный.

В США вся печатаемая денежная масса обеспечена с кратным запасом стоимостью американских компаний. Пока там пузырь не рухнет, доллар будет живее всех живых. А гривна - ничем не обеспеченная коррупционная бумажка.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:55

  Игорь Алексеевич написав:
  hxbbgaf написав:Если не отменят нафиг. Американцам уже собираются напечатать и раздать 2 трюлика. Спасайте свои сбережения. Баксу каюк. Владельцев баксов натянут на огромный афроамериканский кукан. Тарьте золото, серебро и платину, можно и палладий, хоть он и дорогой, вопрос уже не в нынешней цене, гиперок грядет.


если баксу каюк, то гривне тем более потом будет жо....
я затарился в ком. недвигу уже давно и спокойно себя чувствую. :P

Та понятно, я и не говорю, что в какой-то фиатной валюте будет спасение.
И весной спокойно было, когда она вся пустая стояла?
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:+31% за год гривен в обращении
прямого влияния на курс это не имеет, монетизация экономики и так низкая, другое дело где осядет вся эта масса, чем её будут связывать.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:56

  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:Та обсуждали уже, так оно и есть, другое дело, что рост денежной массы в США аналогичный.

В США вся печатаемая денежная масса обеспечена с кратным запасом стоимостью американских компаний. Пока там пузырь не рухнет, доллар будет живее всех живых. А гривна - ничем не обеспеченная коррупционная бумажка.

Обеспечена дутым пузырем? Х..еновое обеспечение. Наоборот, это фондовый пузырь обеспечен печатным станком и только на нем и на верящих в дальнейших рост влошенцах (а это уже элемент финансовой пирамиды) и держится. Или скажете, могла быть какая-то иная причина для роста стоимости акций в десятки раз за несколько лет?
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 10 жов, 2020 15:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:И весной спокойно было, когда она вся пустая стояла?

у меня не стояла.
все обьекты работали, только по своей методике запуска покупателей.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 16:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:Или скажете, могла быть какая-то иная причина для роста стоимости акций в десятки раз за несколько лет?
Зображення
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 16:17

[quote="5074845:холява"]Очень Добренькое Утро !

Здоровья и Удачи Всем !

Сьездил на базар и обратно.
Курс 28.20-28.35.
Те кто вчера вечером ставили 28.40 вернулись на 28.35


Опять Здравствуйте !
Сходил к свахе , везде 28.30-31 28.40.

НАКОЛДОВАЛА ЧТО ЛИ ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 16:28

  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:Та обсуждали уже, так оно и есть, другое дело, что рост денежной массы в США аналогичный.

В США вся печатаемая денежная масса обеспечена с кратным запасом стоимостью американских компаний. Пока там пузырь не рухнет, доллар будет живее всех живых. А гривна - ничем не обеспеченная коррупционная бумажка.

Обеспечена дутым пузырем? Х..еновое обеспечение. Наоборот, это фондовый пузырь обеспечен печатным станком и только на нем и на верящих в дальнейших рост влошенцах (а это уже элемент финансовой пирамиды) и держится. Или скажете, могла быть какая-то иная причина для роста стоимости акций в десятки раз за несколько лет?


Посчитайте сколько стоит Тесла на фондовом рынке и сколько стоят услуги водителей по всему миру за год, например. А потом скажите, если через 5 лет 10% водителей будут заменены хардом и софтом от Теслы - то насколько Тесла сейчас недооценена и успокойтесь наконец за доллар.

Переживать за доллар нужно будет начинать когда Apple, Google, Facebook, Tesla проиграют в мировой конкуренции ЗетаФону, ТикТаку, КукуМобилю и др. всем известным брендам. :D
VALONI
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