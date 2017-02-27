Додано: Суб 10 жов, 2020 19:35

Амвросий написав: просто реальная себестоимость производства еды и жилья стала настолько низкой, что уже дешевле раздавать их бесплатно, чем вовлекать лишних людей в работу просто реальная себестоимость производства еды и жилья стала настолько низкой, что уже дешевле раздавать их бесплатно, чем вовлекать лишних людей в работу

где вы такое прочитали? 60% себестоимости строительства - энергоносители, которые далеко не бесплатные. Так же как и строители не хотят работать за стакан риса. Деньги вложенные в строительство тоже имеют свою цену, налоги никто не отменял. Я когда то считал себестоимость строительства 1м2 получалась примерно 600 долларов это без отделки. А коммуникации кто вам бесплатно подведёт, дорогу к дому заасфальтирует, строймусор вывезет? Не выдумывайте, пока нет таких технологий чтобы удешевить перечисленные процессы хотя бы в разы. Разве что продажами в теории может заниматься бот.Нет ничего бесплатного и никогда не будет, потому что приобрести квалификацию сложно и дорого, а вы предлагаете квалифицированному специалисту поработать бесплатно. Был такой эксперимент - совок, где много чего тоже было типо бесплатно, в итоге появилась коррупция. Я когда поступил в бесплатный вуз посчитал сколько надо платить и перевёлся в платный, это было дешевле.