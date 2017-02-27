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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6581658265836584>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 191
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
19
28-29
72%
138
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 18:45

  prodigy написав:а что делать?


Ответ давно известен - снижать бюджетные расходы. Можно это откладывать, ухудшая ситуацию, но рано или поздно это прийдется сделать.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:04

  hxbbgaf написав:Та да, вкалывают роботы, а не человек. Скоко лет слышим.


ну современные технологии уже сейчас помоему позволяют все население Земли обеспечить бесплатной едой и жильём. Другое дело, что стоит вопрос целесообразности это делать. :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:19

  Амвросий написав:
  hxbbgaf написав:Та да, вкалывают роботы, а не человек. Скоко лет слышим.


ну современные технологии уже сейчас помоему позволяют все население Земли обеспечить бесплатной едой и жильём. Другое дело, что стоит вопрос целесообразности это делать. :)

что значит бесплатной? это же не ctrl +c ctrl +v нажать, вырастить и собрать урожай денег стоит, доставить, переработать, продать. Кто это всё оплатит? Бесплатно на еду можно посмотреть в ютубе, если найти халявный вайфай и халявную розетку для телефона.

Люди уверовали в технологии, как когда то в коммунизм. Автомобиль собранный роботами обходится гораздо дороже чем слесарями на автозазе, Роботам не заплатишь минималку сделав морду чайником, там высокие требования к материалам и допускам. Технологии где то вытесняют человека, но не делают его жизнь сильно дешевле. За цену капиталки мотора 10ти летнего бмв или лэндровера можно 8 моторов на жигули/газель откапиталить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:27

  vitaliian написав:что значит бесплатной? это же не ctrl +c ctrl +v нажать, вырастить и собрать урожай денег стоит, доставить, переработать, продать. Кто это всё оплатит?


просто реальная себестоимость массового производства еды и жилья стала настолько низкой, что уже дешевле раздавать их бесплатно, чем вовлекать лишних людей в работу. Цены на еду и жильё по сути держатся на высоком уровне только за счет налогов и госрегулирования.

Другое дело с хайтеком, там затраты на производство очень высокие. Но столько людей, сколько есть на Земле не нужно для развития хайтека.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:33

  vitaliian написав:Люди уверовали в технологии, как когда то в коммунизм.


Люди скорее уверовали в свою нужность для производства. На самом деле уже сейчас заводы с миллионными тиражами может обслуживать два-три человека, рабочие по сути стали не нужны. Нужны хорошо подготовленные инженеры и техники. Причем не на бумажке подгтовленные, а как космонавты. :)

Взять к примеру сельское хозяйство. Частное фермерство уже убыточно. Основную прибыль получают агрохолдинги, которым рабочих нужно все меньше и меньше. Все больше задач выполняют роботы и автоматика.
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:просто реальная себестоимость производства еды и жилья стала настолько низкой, что уже дешевле раздавать их бесплатно, чем вовлекать лишних людей в работу
где вы такое прочитали? 60% себестоимости строительства - энергоносители, которые далеко не бесплатные. Так же как и строители не хотят работать за стакан риса. Деньги вложенные в строительство тоже имеют свою цену, налоги никто не отменял. Я когда то считал себестоимость строительства 1м2 получалась примерно 600 долларов это без отделки. А коммуникации кто вам бесплатно подведёт, дорогу к дому заасфальтирует, строймусор вывезет? Не выдумывайте, пока нет таких технологий чтобы удешевить перечисленные процессы хотя бы в разы. Разве что продажами в теории может заниматься бот.

Нет ничего бесплатного и никогда не будет, потому что приобрести квалификацию сложно и дорого, а вы предлагаете квалифицированному специалисту поработать бесплатно. Был такой эксперимент - совок, где много чего тоже было типо бесплатно, в итоге появилась коррупция. Я когда поступил в бесплатный вуз посчитал сколько надо платить и перевёлся в платный, это было дешевле.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 19:43, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:39

  vitaliian написав:Автомобиль собранный роботами обходится гораздо дороже чем слесарями на автозазе


Это чушь. Автомобиль собранный людьми обходится гораздо дороже, чем собранный роботами.

Но самое главное тут то, что прозводство автомобилей роботами позволяет достигнуть такого высокого уровня качества, которое в принципе недостижимо для производства с помощью ручной рабсилы.

Вот пример современного автомобильного производства, много вы видите людей? :)


Тоже самое с производством современной электроники, где технологии уже дошли до такого уровня миниатюризации, что человек даже не способен выполнять работу, которую выполняют роботы. Сборка, пайка и тестирование платы современного изделия полностью автоматизирована и выглядит как заправка элементов в автомат, который все делает сам - от расстановки элементов на печатной плате, до пайки и тестирования готовой схемы.

Люди в процессе производства вообще практически не нужны. Только в качестве наблюдателей, чтобы если чтото пойдет не так поправить.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Автомобиль собранный людьми обходится гораздо дороже, чем собранный роботами.
о стоимости этих роботов представление имеете?
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:46

  fler написав:Всеми другими факторами можно пренебречь :roll:
И зачем эти американцы таргетирование делают, если макроэкономическую политику можно послать в ж... и смотреть на мировую конкуренцию :mrgreen:
"За інформацією Forbes, більше половини компаній, що входили в 2000 році в 500 найбільших корпорацій світу рейтингу Fortune сьогодні просто не існує."


Мировая конкуренция - это ключевой фактор для понимания стоимости денежной единицы страны. Слияния и поглощения тоже нормально, когда Yahoo был куплен Oath, компания Yahoo перестала існувати (напевно одна з тих 250) - але все що було напрацьовано Yahoo залишилося. Компании же не исчезают вместе со всем своим барахлом когда их кто-то покупает?

Какое таргетирование американцы делают? FED?
VALONI
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:47

  vitaliian написав:
  Амвросий написав:Автомобиль собранный людьми обходится гораздо дороже, чем собранный роботами.
о стоимости этих роботов представление имеете?


стоимость роботов быстро окупается прибылью от продажи высококачественных автомобилей с множеством функций, за которые будут платить дороже, чем за тазы собранные с помощью рук, гаечного ключа и такой-то матери :D

А производство новых роботов удешевляют уже существующие роботы. :)

С каждым циклом стоимость новых роботов стремится к нулю. По сути из затрат только потребление ресурсов и разработка, которая делится на количество роботов. Но с другой стороны значительно усложняется и растет стоимость проектирования этих роботов.

Поэтому основные затраты сегодя - это не производство, а разработка. А производство стало практически бесплатным. Однажды разработанный робот можно многократно клонировать и использовать уже практически без затрат. :)

Еда и жильё разработки не требует - это сферы, где производство дает продукцию практически на халяву. Из затрат только налоги и оборудование, которое дает хайтек.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 19:57, всього редагувалось 5 разів.
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