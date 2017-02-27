Ответ давно известен - снижать бюджетные расходы. Можно это откладывать, ухудшая ситуацию, но рано или поздно это прийдется сделать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 жов, 2020 18:45
Додано: Суб 10 жов, 2020 19:04
Додано: Суб 10 жов, 2020 19:19
что значит бесплатной? это же не ctrl +c ctrl +v нажать, вырастить и собрать урожай денег стоит, доставить, переработать, продать. Кто это всё оплатит? Бесплатно на еду можно посмотреть в ютубе, если найти халявный вайфай и халявную розетку для телефона.
Люди уверовали в технологии, как когда то в коммунизм. Автомобиль собранный роботами обходится гораздо дороже чем слесарями на автозазе, Роботам не заплатишь минималку сделав морду чайником, там высокие требования к материалам и допускам. Технологии где то вытесняют человека, но не делают его жизнь сильно дешевле. За цену капиталки мотора 10ти летнего бмв или лэндровера можно 8 моторов на жигули/газель откапиталить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 19:27, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 10 жов, 2020 19:27
просто реальная себестоимость массового производства еды и жилья стала настолько низкой, что уже дешевле раздавать их бесплатно, чем вовлекать лишних людей в работу. Цены на еду и жильё по сути держатся на высоком уровне только за счет налогов и госрегулирования.
Другое дело с хайтеком, там затраты на производство очень высокие. Но столько людей, сколько есть на Земле не нужно для развития хайтека.
Додано: Суб 10 жов, 2020 19:33
Люди скорее уверовали в свою нужность для производства. На самом деле уже сейчас заводы с миллионными тиражами может обслуживать два-три человека, рабочие по сути стали не нужны. Нужны хорошо подготовленные инженеры и техники. Причем не на бумажке подгтовленные, а как космонавты.
Взять к примеру сельское хозяйство. Частное фермерство уже убыточно. Основную прибыль получают агрохолдинги, которым рабочих нужно все меньше и меньше. Все больше задач выполняют роботы и автоматика.
Додано: Суб 10 жов, 2020 19:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
где вы такое прочитали? 60% себестоимости строительства - энергоносители, которые далеко не бесплатные. Так же как и строители не хотят работать за стакан риса. Деньги вложенные в строительство тоже имеют свою цену, налоги никто не отменял. Я когда то считал себестоимость строительства 1м2 получалась примерно 600 долларов это без отделки. А коммуникации кто вам бесплатно подведёт, дорогу к дому заасфальтирует, строймусор вывезет? Не выдумывайте, пока нет таких технологий чтобы удешевить перечисленные процессы хотя бы в разы. Разве что продажами в теории может заниматься бот.
Нет ничего бесплатного и никогда не будет, потому что приобрести квалификацию сложно и дорого, а вы предлагаете квалифицированному специалисту поработать бесплатно. Был такой эксперимент - совок, где много чего тоже было типо бесплатно, в итоге появилась коррупция. Я когда поступил в бесплатный вуз посчитал сколько надо платить и перевёлся в платный, это было дешевле.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 19:43, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 10 жов, 2020 19:39
Это чушь. Автомобиль собранный людьми обходится гораздо дороже, чем собранный роботами.
Но самое главное тут то, что прозводство автомобилей роботами позволяет достигнуть такого высокого уровня качества, которое в принципе недостижимо для производства с помощью ручной рабсилы.
Вот пример современного автомобильного производства, много вы видите людей?
Тоже самое с производством современной электроники, где технологии уже дошли до такого уровня миниатюризации, что человек даже не способен выполнять работу, которую выполняют роботы. Сборка, пайка и тестирование платы современного изделия полностью автоматизирована и выглядит как заправка элементов в автомат, который все делает сам - от расстановки элементов на печатной плате, до пайки и тестирования готовой схемы.
Люди в процессе производства вообще практически не нужны. Только в качестве наблюдателей, чтобы если чтото пойдет не так поправить.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 жов, 2020 19:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
о стоимости этих роботов представление имеете?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 10 жов, 2020 19:46
Мировая конкуренция - это ключевой фактор для понимания стоимости денежной единицы страны. Слияния и поглощения тоже нормально, когда Yahoo был куплен Oath, компания Yahoo перестала існувати (напевно одна з тих 250) - але все що було напрацьовано Yahoo залишилося. Компании же не исчезают вместе со всем своим барахлом когда их кто-то покупает?
Какое таргетирование американцы делают? FED?
Додано: Суб 10 жов, 2020 19:47
стоимость роботов быстро окупается прибылью от продажи высококачественных автомобилей с множеством функций, за которые будут платить дороже, чем за тазы собранные с помощью рук, гаечного ключа и такой-то матери
А производство новых роботов удешевляют уже существующие роботы.
С каждым циклом стоимость новых роботов стремится к нулю. По сути из затрат только потребление ресурсов и разработка, которая делится на количество роботов. Но с другой стороны значительно усложняется и растет стоимость проектирования этих роботов.
Поэтому основные затраты сегодя - это не производство, а разработка. А производство стало практически бесплатным. Однажды разработанный робот можно многократно клонировать и использовать уже практически без затрат.
Еда и жильё разработки не требует - это сферы, где производство дает продукцию практически на халяву. Из затрат только налоги и оборудование, которое дает хайтек.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 19:57, всього редагувалось 5 разів.
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