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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6581658265836584

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 191
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
19
28-29
72%
138
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:50

  hxbbgaf написав:
  VALONI написав:Особенно фейсбук с гуглом стали, наверное, принципиально другими.


Гугл берет 30% со всего мира за покупки в приложениях, и это мелочь по сравнению с его остальными заработками, я даже не упоминаю о новых технологиях, которые Гугл и Эпл создают каждые полгода, у Вас смартфон на чем работает - Android или Apple, замечаете разницу в софте с каждой новой версией ОС - или у Вас ЙоптаФОН? :D Так что да, за год Гугл стал другим.
VALONI
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  VALONI написав:замечаете разницу в софте с каждой новой версией ОС

Натякаєте що після кожного обновлення девайс працює повільніше?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:00

  Ukrainian написав:
  VALONI написав:замечаете разницу в софте с каждой новой версией ОС

Натякаєте що після кожного обновлення девайс працює повільніше?


Не натякаю, але це плата за нові технології. Міняйте девайс якщо зовсім повільно працює.
VALONI
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