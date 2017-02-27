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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 жов, 2020 19:56
VALONI написав:
замечаете разницу в софте с каждой новой версией ОС
Натякаєте що після кожного обновлення девайс працює повільніше?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Суб 10 жов, 2020 20:00
Ukrainian написав: VALONI написав:
замечаете разницу в софте с каждой новой версией ОС
Натякаєте що після кожного обновлення девайс працює повільніше?
Не натякаю, але це плата за нові технології. Міняйте девайс якщо зовсім повільно працює.
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Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ
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