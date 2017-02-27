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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65826583658465856586>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 193
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
20
28-29
72%
139
Більше 30
15%
29
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:50

  hxbbgaf написав:
  VALONI написав:Особенно фейсбук с гуглом стали, наверное, принципиально другими.


Гугл берет 30% со всего мира за покупки в приложениях, и это мелочь по сравнению с его остальными заработками, я даже не упоминаю о новых технологиях, которые Гугл и Эпл создают каждые полгода, у Вас смартфон на чем работает - Android или Apple, замечаете разницу в софте с каждой новой версией ОС - или у Вас ЙоптаФОН? :D Так что да, за год Гугл стал другим.
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  VALONI написав:замечаете разницу в софте с каждой новой версией ОС

Натякаєте що після кожного обновлення девайс працює повільніше?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:00

  Ukrainian написав:
  VALONI написав:замечаете разницу в софте с каждой новой версией ОС

Натякаєте що після кожного обновлення девайс працює повільніше?


Не натякаю, але це плата за нові технології. Міняйте девайс якщо зовсім повільно працює.
VALONI
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:03

  vitaliian написав:где вы такое прочитали? 60% себестоимости строительства - энергоносители, которые далеко не бесплатные


Энергоносители на самом деле бесплатные, стоимость имеет только процесс добычи энергоносителей. Но с учетом роботизации и автоматизации - эта стоимость на самом деле стремится к нулю.

Высокая стоимость энергоносителей обсловлена исключительно налогами и коррупционной составляющей и держится только за счет искусственной монополизации рынка энергоносителей.

Думаете почему закрывают АЭС с себестоимостью менее 50 копеект за кВт-час и дают госгарантии на закупку солнечной энергии по 5 грн за кВт-час и угольной энергии по 1.60 грн за кВт-час?

Именно поэтому. Производство энергии на АЭС слишком дешевое и не позволяет списывать огромные убытки за счет государства, поэтому в эту схему включили уголь и солнце. На них можно списать гораздо больше убытков. :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  VALONI написав:Не натякаю, але це плата за нові технології. Міняйте девайс якщо зовсім повільно працює.
плата за новые технологии огромная. На все современные дизеля ставятся программируемые форсунки common rail да технологично но, ремонт одной форсунки стоит 400$ и не каждая сто их берётся ремонтировать (нужен стенд стоимостью сто тысяч уе и квалификация не пэтэушная). Представьте себе сломается такой дизель где то в селе, кроме затрат на ремонт ещё затраты ехать в ближайший крупный город. Или коробка-автомат, тянуть на шнурке её нельзя - вызывай эвакуатор, не каждый слесарь возьмётся за её ремонт - нужна квалификация, сервисные мануалы и т.д. А какую нибудь газель вам в любом селе дядя Вася разводным ключом и плоскогубцами отремонтирует занедорого.
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Энергоносители на самом деле бесплатные, стоимость имеет только процесс добычи энергоносителей.
стоимость труда и стоимость прав это составляющие любой себестоимости. У вас есть бесплатные рабочие и права на добычу нефти/газа/угля? Если нет, ваша теория далека от реальности.
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:17

  vitaliian написав:А какую нибудь газель вам в любом селе дядя Вася разводным ключом и плоскогубцами отремонтирует занедорого.


Вы не понимаете суть современного производства. Современное производство ориентировано на дешевую и достаточно надежную продукцию. Ресурс на ремонт не закладывается, т.к. стоимость самого автомобиля закладывается низкая.

В том-же США легковой автомобиль - это одна-две средних зарплаты. А гарантия на автомобиль дается на несколько лет. Если чтото сломается, этот блок просто заменят на новый бесплатно. Поэтому ремонтировать у дяди Васи с разводным ключем нет смысла.

То что на эти дешевые автомобили у нас накручивается цена, с помощью налогов и таможенных пошлин - это уже не проблема производства. Это проблема местных олигархов и чиновников, которые на этом зарабатывают большие деньги. Для них налоги и таможенные сборы - это золотая жила.
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:В том-же США легковой автомобиль - это одна-две средних зарплаты. А гарантия на автомобиль дается на несколько лет. Если чтото сломается, этот блок просто заменят на новый бесплатно. Поэтому ремонтировать у дяди Васи с разводным ключем нет смысла.
какой смысл обсуждать дороговизну/дешевизну того что вам недоступно? В США своя реальность, здесь своя. У нас капиталить газель в 5 раз дешевле чем спринтер. Сколько бы не стоил на марсе спринтер собранный роботами, наша реальность - капиталить 10-20 летние машины. Чем новее технология тем сложнее и дороже ремонт, точка.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 жов, 2020 20:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:46

  Амвросий написав:Вы не понимаете суть современного производства. Современное производство ориентировано на дешевую и достаточно надежную продукцию. Ресурс на ремонт не закладывается, т.к. стоимость самого автомобиля закладывается низкая.

Ресурса нет, но достаточно надёжная. Взаимоисключающиеся параметры
Надежность подразумевает ресурс

Какая каша у вас в голове ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:В том-же США легковой автомобиль - это одна-две средних зарплаты.

Toyota Corolla масовий бюджетний автомобіль
Новий коштує від $20000 в США
Дохід в місяць $3000 в США (10% мають зарплату $11000)
А бу так можна купити за одну дві зарплати
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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