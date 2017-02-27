VALONI написав:Не натякаю, але це плата за нові технології. Міняйте девайс якщо зовсім повільно працює.
плата за новые технологии огромная. На все современные дизеля ставятся программируемые форсунки common rail да технологично но, ремонт одной форсунки стоит 400$ и не каждая сто их берётся ремонтировать (нужен стенд стоимостью сто тысяч уе и квалификация не пэтэушная). Представьте себе сломается такой дизель где то в селе, кроме затрат на ремонт ещё затраты ехать в ближайший крупный город. Или коробка-автомат, тянуть на шнурке её нельзя - вызывай эвакуатор, не каждый слесарь возьмётся за её ремонт - нужна квалификация, сервисные мануалы и т.д. А какую нибудь газель вам в любом селе дядя Вася разводным ключом и плоскогубцами отремонтирует занедорого.
Что за дичь? На коробке есть такая буковка - N, рекомендую попробовать.
если не рассчитываете на эвакуатор, покупайте механику. К тому-же она более приятна в управлении - меньше задержка в реакции двигателя, да и расход бензина меньше, а цена на бензин у нас сейчас в полтора раза дороже чем в тех-же Штатах
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 21:10, всього редагувалось 1 раз.
если не рассчитываете на эвакуатор, покупайте механику. К тому-же она более приятна в управлении - меньше задержка в реакции двигателя
о приходим к тому что новые технологии делают жизнь дороже. У сотрудника заглючила электроника в джипе на автомате в труднопроходимом месте (любит он рыбалку), трактор был относительно рядом а эвакуатор пришлось вызывать из Киева. Бобик (или буханка) были бы успешно отремонтированы в ближайшем селе. После этого случая он купил таврию специально для рыбалки.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:о приходим к тому что новые технологии делают жизнь дороже
так смотря где. В Штатах это наоборот удешевляет и упрощает жизнь. А у нас дороже, но не потому что новые технологии дороже, а потому что олигархи используют власть для личного обогащения. Хайтек и роботы тут ни при чем.
Вот скажаем кто виноват в том что государство платит по зеленому тарифу 5 грн за кВт-час вместо рыночных 50 копеек? Китайские технологии, на основе которых было произведено оборудование, закупленное олигархами в Китае с налоговыми и таможенными льготами и на чужие деньги под гарантии государства? Или технологии тут ни при чем, а дело совсем в другом?
В том-же китае, который эти технологии разрабатывал и который обеспечил с помощью них себе рабочие места, солнечная энергетика сравнялась с угольной. А у нас технологий никто не разрабатывал, оборудование не производил, зато государство спонсирует олигархов самым высоким в мире зеленым тарифом за то, что они себе в кредит китайское оборудование купили, обеспечив прибыли китайским предприятиям и работой китайцев.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 21:23, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Как учетная ставка взлетит будут заново привлекать бывших депозитчиков, которые к тому времени уже успеют пристроить свои заначки.
Для этого не надо ждать, когда взлетит учетная ставка. Ставки по депозитам к ней не привязаны. Если банки массово столкнутся с недостатком ликвидности, они сами станут поднимать ставки. Вот только объем тендерных депосертификатов намекает, что произойдет это еще не скоро. За оперативную информацию спасибо.
Пока банкам наливают рефинанс а ставка по нему привязана к заниженной учетной ставке то очевидно что по более высоким(рыночным) % им привлекать деньги не интересно. Но называть рыночными эти процессы та еще манипуляция.
VALONI написав:Мировая конкуренция - это ключевой фактор для понимания стоимости денежной единицы страны.
Отчасти, да. Однако, крах General Motors и Крайслер, как известно, не обесценил денежную единицу США. Вот свежая новость к размышлению: ВАШИНГТОН, 21 сентября 2018 - Бывший руководитель компании General Motors Боб Лутц в интервью журналистам заявил о том, что компания Tesla Илона Маска «движется в сторону кладбища».
За стабильность денежной единицы страны отвечает центробанк, в США - это FED. Для этого они разрабатывают денежно-кредитную политику, которая является частью макроэкономической. Ключевыми макроэкономическими факторами являются инфляция, темпы роста и безработица. В США таргетирование делают по 2 показателям - инфляция и безработица. В ЕС, например, таргетируется только один - инфляция. Это я к тому, что мировая конкуренция, хоть и фактор, но не ключевой...
vitaliian написав:Те же зубы дешевле лечить у нас чем в Штатах, чё-то медицинские технологии не удешевили и не упростили жизнь американским пациентам.
Ну как дешевле... Сколько стоит почистить канал и запломбировать зуб в процентах от средней зарплаты у нас и в Штатах? Вы учитываете, что цены в Штатах на медицину завышены, т.к. оплачиваются страховыми и всякими программами healthcare? Пациент платит там меньше чем чаржит госпиталь.
И не забывайте, что хорошие стоматологи поднакопив опыт тут-же уезжают в Европу. Поэтому приходя у нас к стоматологам вы выступаете скорее в качестве подопытного кролика, на котором хорошие стоматологи учатся, а плохие зарабатывают на лохах.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 10 жов, 2020 21:35, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий написав:Поэтому приходя у нас к стоматологам вы выступаете скорее в качестве подопытного кролика, на котором хорошие стоматологи учатся, а плохие зарабатывают на лохах.
я об этом и говорю, технологии требуют высокой квалификации поэтому в итоге обходятся дороже! Сельский стоматолог на старенькой бормашине с ременным приводом вам поставит пломбу за 50-100 грн. И пару лет она простоит, к нему все местные бабушки ходят. И дровами/углём топить дешевле чем технологичными пеллетами, чтобы не пели рекламщики. А воду греть дешевле бойлером вместо дорогой колонки, которая стоит как 3 бойлера, а мозги на неё стоят 80% от стоимости новой. В бойлере нет мозгов поэтому дёшево и в покупке и в ремонте.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat